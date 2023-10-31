Dù thất bại thảm hại về thành tích phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'thắng thế' Dương Tử bởi điều này

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê trên Weibo mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba lại là sao nữ giành được thứ hạng cao nhất - quán quân ở cả hai chỉ số là lưu lượng truy cập cá nhân và nhiệt độ thảo luận của khán giả. Đáng chú ý, con số Địch Lệ Nhiệt Ba thu về hoàn toàn áp đảo Dương Tử, sự chênh lệch vô cùng đáng kể.

Trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba thất bại "thảm hại" với hai bộ phim Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện. Do đó, nhiều khán giả đang thể hiện sự thiếu hài lòng, hoài nghi năng lực "mỹ nhân Tân Cương", thậm chí có người còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sớm muộn sẽ không còn giữ nổi cái danh đỉnh lưu.

Ngoài hai nữ đỉnh lưu được cả làng giải trí Hoa ngữ công nhận lần lượt xếp ở vị trí 1, 2, "quý quân" trong danh sách lại là nhân vật không ngờ tới, chính là Cúc Tịnh Y. Theo đó, "mỹ nhân 4000 năm có một" thu về độ thảo luận là 15.5 tỷ.

So với một số tiểu hoa cùng hạng khác như Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y trên thực tế có danh tiếng tương đối tốt. Trước khi dấn thân vào mảng phim ảnh, cô đã có lưu lượng nhất định, được công chúng hết mức săn đón nhờ nhan sắc thoát tục, hiếm có khó tìm.

Đều là diễn viên 9X, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị khán giả so sánh. Dương Tử có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng trong những năm gần đây. Những bộ phim làm nên tên tuổi của cô có thể kể đến như Trầm hương như tiết, Cá mực hầm mật, Hương mật tựa khói sương. Đặc biệt, bộ phim Trường tương tư của cô hiện đang gây chú ý.

Riêng Địch Lệ Nhiệt Ba, những phim gần đây của cô như Trường ca hành, Công tố tinh anh dần mất đi sức hút. Tỷ suất người xem không lý tưởng, rating trung bình của mỗi tập cũng không cao. Còn An Lạc truyện, dù chưa được chấm điểm nhưng mức độ truyền miệng đã không tốt.

Nhiều khán giả sau khi xem đã đưa ra những bình luận bất lợi. Mặc dù được đầu tư với kinh phí lớn nhưng kỹ xảo của phim lại kém chất lượng. Trong khi Trường tương tư chỉ mới được phát sóng trong một ngày, nhưng mức độ phổ biến của nó đã vượt An Lạc truyện.