Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ

Sao quốc tế 25/10/2023 09:07

Mới đây, mạng xã hội một phen phát sốt, ngưỡng mộ với khả năng ngoại ngữ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong chương trình Hoa Tỷ Đệ mùa 5.

Mới đây, mạng xã hội một phen phát sốt, ngưỡng mộ với khả năng ngoại ngữ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, khi tham gia chương trình Hoa Tỷ Đệ mùa 5, Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn cast đã có điểm dừng chân đến đất nước Ả Rập. Tại đây, các nghệ sĩ đã có trải nghiệm đặc biệt đầu tiên, đó là học tiếng Ả Rập để tiện cho việc giao tiếp với những người bản xứ.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ - Ảnh 1

Ở phần này, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến mọi người phải ngạc nhiên vì sự chuẩn bị kỹ càng và tiếp thu cực nhanh. Nữ diễn viên đã tự học trước câu chào đơn giản và chủ động chào hỏi người hướng dẫn bằng tiếng Ả Rập, điều này khiến thầy giáo có ấn tượng rất tốt về cô. Trong giờ học khi các nghệ sĩ khác còn đang loay hoay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có thể diễn đạt trôi chảy, thậm chí còn có thể giúp đỡ mọi người đọc và sửa lại phát âm.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ - Ảnh 2

Khi kiểm tra về con số, thầy giáo còn đặc biệt cho Địch Lệ Nhiệt Ba làm đề khó hơn, thay vì kiểm tra 1 số thì kiểm tra 4 số một lúc. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn trả lời xuất sắc mà không hề chần chừ lấy một giây. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không quên tự ôn lại bài trong lúc ngồi ô tô di chuyển.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ - Ảnh 6

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong các mỹ nữ Tân Cương đình đám của showbiz Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học, mỹ nhân Tân Cương thi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải (Trung Quốc) và có vai diễn đầu tiên vào năm 2011. Tên tuổi cô gắn với các bộ phim như: Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hành Của Anh, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Ngự Giao Ký,...

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ - Ảnh 7

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được coi là 'nữ hoàng thảm đỏ' mới của Hoa ngữ sẽ soán ngôi Phạm Băng Băng. Hiện tại, cô đang là sao nữ có giá trị thương mại cao với những hợp đồng quảng cáo 'béo bở' đến từ các thương hiệu lớn và thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh giá của Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khả năng ngoại ngữ trong chương trình Hoa Tỷ Đệ - Ảnh 8

Mặc dù sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhưng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là đề tài gây tranh cãi. Trong năm nay, hai bộ phim lên sóng của cô nàng là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện gần như không để lại ấn tượng gì cho khán giả, nhạt nhòa vô cùng, diễn xuất của cô cũng bị mang ra trào phúng liên tục.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5

Mới đây, mạng xã hội một phen phát sốt với sắc vóc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5.

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