Địch Lệ Nhiệt Ba được kì vọng sẽ làm nên chuyện nếu được làm 'đại nữ chủ' trong dự án Vạn Tra Triều Hoàng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cải biên từ Manga có tên Vạn Tra Triều Hoàng do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất dự kiến sẽ khai máy vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, có nhiều nguồn tin đoàn phim đã ngầm xác nhận Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào vai nữ chính của dự án.

Nếu nguồn tin này được xác nhận chính thức, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là ‘đại nữ chủ’ trong dự án này. Được biết, theo như nội dung thì nữ chính sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim, còn lại thì mỗi phó bản sẽ có một nam chính riêng.

Vạn Tra Triều Hoàng được cải biên từ truyện tranh cùng tên của tác giả Thời Đại Mạn Vương. thuộc thể loại xuyên nhanh (hay còn gọi là khoái xuyên). Trong truyện, nữ chính Tô Lục Hạ đã xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhập vai nhân vật trung tâm của từng nơi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Nhiệm vụ đó là trừng trị các thể loại tra nam - tiện nữ, cũng là 2 kiểu người đáng ghét nhất khiến ai nấy khốn khổ. Cô sẽ đi đòi lại công đạo cho những nữ phụ bị ép đến chết trong uất ức, viết nên cái kết khác hạnh phúc hơn cho họ.

Nhiều khán giả kì vọng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ làm nên chuyện qua dự án lần này. Được biết, từ đầu năm đến nay, cô nàng có 2 dự án Công Tố và An Lạc Truyện được lên sóng nhưng nhận về kết quả thê thảm.

Theo đó, trong dự án chính kịch Công Tố, nhiều khán giả cho rằng visual của Địch Lệ Nhiệt Ba không phù hợp với hình tượng nhân vật công tố viên. Netizen cho rằng cô nàng áp dụng cách diễn công nghiệp từ phim thần tượng sang phim chính kịch, khiến người xem cảm thấy đây là ‘bình mới rượu cũ’. Khả năng phân tích và xây dựng tính cách nhân vật của ‘Mỹ nhân Tân Cương’ chưa tốt, do đó vai diễn thiếu điểm nhấn. Cô khóc cười đúng lúc, song không mang theo tình cảm, không khiến người xem đồng cảm.

Về phần dự án cổ trang An Lạc Truyện, mặc dù gây chú ý khi sở hữu dàn cast chính đều là đỉnh lưu nhưng lại gây thấy vọng. Bộ phim được cho là không giúp ích gì cho sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba và càng làm cho mác ‘bình hoa di động’ của cô thêm củng cố. Tạo hình diễn xuất của cô nàng không được đánh giá cao.