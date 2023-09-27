Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây

Có thể thấy, giữa đường phố đêm, nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba sáng bừng trong mọi khung hình. Trong bộ đầm đen điểm xuyết họa tiết màu vàng óng ánh, cô nàng khoe trọn làn da trắng bóc cùng thân hình quyến rũ, sang trọng, quý tộc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trên đường phố giữa trời Tây khi tham dự Tuần lễ Thời trang Paris. Theo đó, nhan sắc và khí chất của cô đã làm cho người xem khó có thể rời mắt với loạt tạo hình long lanh, xinh đẹp như nữ thần.

Mặc dù nhan sắc liên tục thăng hạng và được khán giả chú ý trong các sự kiện về thời trang nhưng diễn xuất ở các dự án phim ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng giảm sút. Từ đầu năm đến nay, cô nàng có 2 dự án Công Tố và An Lạc Truyện được lên sóng nhưng nhận về kết quả thê thảm.

Theo đó, trong dự án chính kịch Công Tố, nhiều khán giả cho rằng visual của Địch Lệ Nhiệt Ba không phù hợp với hình tượng nhân vật công tố viên. Khả năng phân tích và xây dựng tính cách nhân vật của ‘mỹ nhân Tân Cương’ nên vai diễn thiếu điểm nhấn. Những biểu cảm của cô nàng trông ‘giả trân’ khiến người xem không cảm không nổi.

Về phần dự án cổ trang An Lạc Truyện, mặc dù gây chú ý khi sở hữu dàn cast chính đều là đỉnh lưu là Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng lại gây thấy vọng. Dự án kết thúc với kết quả thê thảm. Danh hiệu ‘bình hoa di động’ của cô càng thêm ‘củng cố’. Tạo hình diễn xuất của cô nàng cũng không được đánh giá cao.

Có thể nói trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn trắng tay về thành tích phim ảnh. Cô thất bại khi thử sức trong dạng phim chính kịch đòi hỏi diễn xuất và cũng không có thành tích tốt ở cả mảng phim ngôn tình vốn dành cho các ngôi sao thần tượng như nàng tiểu hoa.