Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây

Sao quốc tế 27/09/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đầy thần thái quý tộc của Địch Lệ Nhiệt Ba trên đường phố đêm giữa trời Tây khi tham dự Tuần lễ Thời trang Paris.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trên đường phố giữa trời Tây khi tham dự Tuần lễ Thời trang Paris. Theo đó, nhan sắc và khí chất của cô đã làm cho người xem khó có thể rời mắt với loạt tạo hình long lanh, xinh đẹp như nữ thần.

Có thể thấy, giữa đường phố đêm, nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba sáng bừng trong mọi khung hình. Trong bộ đầm đen điểm xuyết họa tiết màu vàng óng ánh, cô nàng khoe trọn làn da trắng bóc cùng thân hình quyến rũ, sang trọng, quý tộc.

Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 6Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 7Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 8Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 9Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 10Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 11Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 12Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 13Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 14Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 15

Mặc dù nhan sắc liên tục thăng hạng và được khán giả chú ý trong các sự kiện về thời trang nhưng diễn xuất ở các dự án phim ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng giảm sút. Từ đầu năm đến nay, cô nàng có 2 dự án Công Tố và An Lạc Truyện được lên sóng nhưng nhận về kết quả thê thảm.

Theo đó, trong dự án chính kịch Công Tố, nhiều khán giả cho rằng visual của Địch Lệ Nhiệt Ba không phù hợp với hình tượng nhân vật công tố viên. Khả năng phân tích và xây dựng tính cách nhân vật của ‘mỹ nhân Tân Cương’ nên vai diễn thiếu điểm nhấn. Những biểu cảm của cô nàng trông ‘giả trân’ khiến người xem không cảm không nổi.

Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 16

Về phần dự án cổ trang An Lạc Truyện, mặc dù gây chú ý khi sở hữu dàn cast chính đều là đỉnh lưu là Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng lại gây thấy vọng. Dự án kết thúc với kết quả thê thảm. Danh hiệu ‘bình hoa di động’ của cô càng thêm ‘củng cố’. Tạo hình diễn xuất của cô nàng cũng không được đánh giá cao.

Địch Lệ Nhiệt Ba đầy thần thái quý tộc trên đường phố đêm giữa trời Tây - Ảnh 17

Có thể nói trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn trắng tay về thành tích phim ảnh. Cô thất bại khi thử sức trong dạng phim chính kịch đòi hỏi diễn xuất và cũng không có thành tích tốt ở cả mảng phim ngôn tình vốn dành cho các ngôi sao thần tượng như nàng tiểu hoa.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện

Mới đây, mạng xã hội gây sốt trước loạt ảnh xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khi hóa 'nàng tiên cá' trong một sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện

Kết thúc chưa được bao lâu, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ nhận 'tin dữ' khó lòng 'cứu vãn'

Kết thúc chưa được bao lâu, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ nhận 'tin dữ' khó lòng 'cứu vãn'

Vương Hạc Đệ có nguy cơ 'duyên mình lỡ' với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Vạn Tra Triều Hoàng

Vương Hạc Đệ có nguy cơ 'duyên mình lỡ' với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Vạn Tra Triều Hoàng

Trường Tương Tư của Dương Tử làm được một điều mà An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba không làm được

Trường Tương Tư của Dương Tử làm được một điều mà An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba không làm được

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận 'tin vui' giữa cơn bão lời chê

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình