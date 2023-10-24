Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia chương trình Hoa Tỷ Đệ mùa 5. Trong bộ đầm sắc hoa rực rỡ, nhan sắc của 'Mỹ nhân Tân Cương' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' với vóc dáng thon gọn, nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, ngập tràn sức sống.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được đánh giá cao vì sở hữu tỷ lệ vóc dáng đẹp trong dàn mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ. Gần đây, cô nàng chính thức vượt mặt nhiều cái tên nổi trội, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2023" do Nubia Magazine - tạp chí nổi tiếng của Anh Quốc bình chọn.

Người đẹp Tân Cương từng được vinh danh là biểu tượng thời trang toàn cầu vì những lần xuất hiện trên thảm đỏ với tạo hình đa dạng, sang trọng, nhiều lần lọt top 1 tìm kiếm trên MXH và nhanh chóng trở thành xu hướng thời trang, trang điểm được yêu thích.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất lọt vào danh sách The Business of Fashion 2023 và được coi là 'nữ hoàng thảm đỏ' mới của Hoa ngữ sẽ soán ngôi Phạm Băng Băng. Hiện tại, cô đang là sao nữ có giá trị thương mại cao với những hợp đồng quảng cáo 'béo bở' đến từ các thương hiệu lớn và thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh giá của Trung Quốc.

Mặc dù sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng nhưng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là đề tài gây tranh cãi. Trong năm nay, hai bộ phim lên sóng của cô nàng là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện gần như không để lại ấn tượng gì cho khán giả, nhạt nhòa vô cùng, diễn xuất của cô cũng bị mang ra trào phúng liên tục.