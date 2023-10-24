Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5

Sao quốc tế 24/10/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội một phen phát sốt với sắc vóc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia chương trình Hoa Tỷ Đệ mùa 5. Trong bộ đầm sắc hoa rực rỡ, nhan sắc của 'Mỹ nhân Tân Cương' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' với vóc dáng thon gọn, nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, ngập tràn sức sống.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 6Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 7Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 8Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 9Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 10Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 11Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 12Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 13

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được đánh giá cao vì sở hữu tỷ lệ vóc dáng đẹp trong dàn mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ. Gần đây, cô nàng chính thức vượt mặt nhiều cái tên nổi trội, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2023" do Nubia Magazine - tạp chí nổi tiếng của Anh Quốc bình chọn.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 14

Người đẹp Tân Cương từng được vinh danh là biểu tượng thời trang toàn cầu vì những lần xuất hiện trên thảm đỏ với tạo hình đa dạng, sang trọng, nhiều lần lọt top 1 tìm kiếm trên MXH và nhanh chóng trở thành xu hướng thời trang, trang điểm được yêu thích.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 15

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất lọt vào danh sách The Business of Fashion 2023 và được coi là 'nữ hoàng thảm đỏ' mới của Hoa ngữ sẽ soán ngôi Phạm Băng Băng. Hiện tại, cô đang là sao nữ có giá trị thương mại cao với những hợp đồng quảng cáo 'béo bở' đến từ các thương hiệu lớn và thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh giá của Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với sắc vóc xinh đẹp trong loạt ảnh tham gia show Hoa Tỷ Đệ mùa 5 - Ảnh 16

Mặc dù sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng nhưng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là đề tài gây tranh cãi. Trong năm nay, hai bộ phim lên sóng của cô nàng là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện gần như không để lại ấn tượng gì cho khán giả, nhạt nhòa vô cùng, diễn xuất của cô cũng bị mang ra trào phúng liên tục.

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