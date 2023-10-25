Vừa 'chia tay' Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn vội vàng công bố 'tin vui' cùng 'tình mới' khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 25/10/2023 12:05

Mới đây, Cung Tuấn đã công bố một 'tin vui' cùng 'tình mới' khi vừa 'chia tay' Địch Lệ Nhiệt Ba chưa được bao lâu khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió do Cung Tuấn và Chung Sở Hy đóng chính dự kiến lên sóng giờ vàng của Đài Đông Phương từ ngày 30/10 và độc quyền trên IQIYI. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng thông tin này khiến dân tình háo hức mong chờ.

Vừa 'chia tay' Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn vội vàng công bố 'tin vui' cùng 'tình mới' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Sau thất bại của An Lạc Truyện đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, khán giả kỳ vọng Cung Tuấn sẽ có cơ hội ‘gỡ gạc’ lại tên tuổi với những dự án mới được lên sóng trong năm nay.

Vừa 'chia tay' Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn vội vàng công bố 'tin vui' cùng 'tình mới' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2

Bên cạnh đó, điều khiến khán giả chú ý chính là tạo hình của Cung Tuấn trong dự án hiện đại lần này. Nếu trước đây, anh chàng từng khiến dân tình chao đảo với tạo hình đầy mãn nhãn, tiên khí trong loạt dự án cổ trang trước đó thì trong lần trở lại này, anh sẽ hóa thân thành chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết nhưng vẫn toát lên khi thất lịch lãm, sang trọng. Đặc biệt, ánh mắt của anh cũng rất cuốn hút, mang theo nhiều cảm xúc.

Vừa 'chia tay' Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn vội vàng công bố 'tin vui' cùng 'tình mới' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3

Tôi Muốn Đi Ngược Gió là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nữ chính Giang Hồ là con gái của chủ tịch một tập đoàn thời trang lớn. Giang Hồ thông minh mạnh mẽ nhưng vi luôn được cha bảo bọc che chở mà tỉnh tỉnh có phần ngạo mạn. Một ngày nọ biến cố ập đến khiến cuộc sống Giang Hồ bị sụp đổ, cô không chỉ mất đi người tha yêu quý của mình mà ngay cả công ty do chính tay cha cô gầy dựng cả đời cũng tiêu tan.

Vừa 'chia tay' Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn vội vàng công bố 'tin vui' cùng 'tình mới' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4

Để cứu lấy thương thiệu thời trang mà năm đó cha có dùng để lập nghiệp, Giang Hồ quyết định hợp tác cùng nhà đầu tư Từ Tư và nhà thiết kế Hưởng Kỳ, cả ba người họ cùng bắt tay xây dựng một thương hiệu mới. Bộ ba đã khai thác còn đường kinh doanh qua mạng, tuy họ không củng xuất thân nhưng cũng chỉ hưởng cùng nhau nỗ lực để lập nghiệp và xây dựng thương hiệu riêng.

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