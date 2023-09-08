Cung Tuấn sẽ trở thành 'đại nam chủ' trong dự án Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ, netizen hy vọng một điều?

Sao quốc tế 08/09/2023 15:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dâng Cá (tên cũ: Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ) đang có kế hoạch khởi quay và nhắm tới Cung Tuấn đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dâng Cá (tên cũ: Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ) đang có kế hoạch khởi quay vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11. Được biết, dự án này đã sửa kịch bản thành đại nam chủ, đem thân thế, địa vị của nam chính cải biên lại rất chi tiết. Theo đồn đoán, dự án đang tiếp xúc với Cung Tuấn vào vai nam chính cho dự án này.

Cung Tuấn sẽ trở thành 'đại nam chủ' trong dự án Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ, netizen hy vọng một điều? - Ảnh 1

Đây là một trong ‘Tứ đại cổ ngôn’ trên Tấn Giang, được chuyển thể từ tiểu thuyết có yếu tố huyền huyễn. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ.

Trước đó, dự án này được đồn đoán sẽ do Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư đóng chính. Tuy nhiên, fandom 2 nhà này đã tranh cãi dữ dội vì vấn đề phiên vị khi có nguồn tin Vương Hạc Đệ sẽ giữ vị trí phiên 1, Triệu Lộ Tư ở phiên 2.

Cung Tuấn sẽ trở thành 'đại nam chủ' trong dự án Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ, netizen hy vọng một điều? - Ảnh 2

Phần đông, khán giả cho rằng xét về độ nổi tiếng, số lượng phim từng tham gia, thành tích lẫn khả năng gánh phim thì Triệu Lộ Tư có nhiều ưu thế hơn Vương Hạc Đệ. Anh chàng chỉ mới có bước đột phá qua 2 dự án mới là Thương Lan Quyết và Phù Đồ Duyên nên chưa đủ chứng minh khả năng diễn xuất nếu đi đường dài ở nhiều dự án.

Tuy nhiên, tin đồn Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư đóng chính khó có khả năng xảy ra. Được biết, Vương Hạc Đệ đang bận rộn ở phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Về phần Triệu Lộ Tư có nguồn tin chuẩn bị vào đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa.

Cung Tuấn sẽ trở thành 'đại nam chủ' trong dự án Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ, netizen hy vọng một điều? - Ảnh 3

Chính vì thế, nhiều khán giả ủng hộ cho Cung Tuấn tham gia đóng chính dự án này. Được biết, đây là một dự án lớn và cơ hội để anh chàng ‘gỡ gạc’ lại tên tuổi sau thất bại của dự án An Lạc Truyện cũng như nâng cao khả năng diễn xuất của mình.

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