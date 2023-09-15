Khán giả phản đối Cung Tuấn 'nên duyên' với mỹ nhân Hương Mật Tựa Khói Sương trong dự án Dâng Cá vì một lý do?

Những ngày qua, có thông tin Cung Tuấn sẽ đóng chính cho dự án Dâng Cá (tên cũ: Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ). Được biết, dự án này đã sửa kịch bản thành đại nam chủ, đem thân thế, địa vị của nam chính cải biên lại rất chi tiết. Nhiều khán giả cũng hóng chờ thông tin về nữ chính của dự án.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Dâng Cá đang nhắm tới Trần Ngọc Kỳ vào vai nữ chính. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại phản đối Cung Tuấn kết hợp với Trần Ngọc Kỳ trong dự án này vì lo lắng cho sự an nguy của bộ phim.

Dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu song Trần Ngọc Kỳ lại bị nhận xét là không có vibe nữ chính và khó tạo chemistry với bạn diễn. Bên cạnh đó, trong năm 2022, cô nàng ra mắt tới 3 bộ phim nhưng lại bị netizen nhận xét là ‘mang một kiểu diễn xuất, gương mặt đơ, đôi mắt vô hồn trong mọi bộ phim’. Thậm chí cô còn bị gọi là ‘hố đen diễn đơ’ trên màn ảnh Trung Quốc.

Không những thế, sau thất bại của An Lạc Truyện đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, khán giả kỳ vọng Cung Tuấn sẽ có cơ hội ‘gỡ gạc’ lại tên tuổi cũng như nâng cao diễn xuất của mình. Chính vì thế, khán giả kêu gọi đoàn phim nên cân nhắc lựa chọn một nữ chính khác diễn xuất tốt hơn thay vì Trần Ngọc Kỳ.

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ là một trong ‘Tứ đại cổ ngôn’ trên Tấn Giang, được chuyển thể từ tiểu thuyết có yếu tố huyền huyễn. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Dự án có kế hoạch khởi quay vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11.