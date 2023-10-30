Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2023: Ngô Diệc Phàm vẫn liên hệ luật sư để giúp giảm án, Địch Lệ Nhiệt Ba phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc?

2. Thẩm Nguyệt là nghệ sĩ được yêu thích nhất trong công ty, và cô ấy đã nỗ lực rất nhiều trong việc quản lý dư luận.

1. Các điều khoản kinh doanh quan trọng trong hợp đồng của một diễn viên: thứ nhất là thời gian đóng phim, thứ hai là thù lao và thứ ba là vấn đề phiên vị, vì bản thân diễn viên đã ký hợp đồng và sẵn sàng xuất hiện nên điều đó nghĩa là nghệ sĩ tương đối hài lòng về mọi điều khoản. Tất nhiên, không thể loại trừ khả năng một số nhà sản xuất phim ác tâm đã hứa hẹn "nhất phiên" với cả hai diễn viên cùng một lúc, chẳng hạn như nhà sản xuất "Nguyện vọng bé nhỏ" đã ký hợp đồng "nam chính" với cả Bành Dục Sướng và Vương Đại Lục, kết quả là bị khởi tố.

4. Triệu Lộ Tư và Triệu Lệ Dĩnh không phải là nghệ sĩ cạnh tranh và hướng đi của họ hoàn toàn khác nhau.

3. Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên hợp tác trong bộ phim truyền hình của Tencent tên là "Đông chí".

5. Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây phải phụ thuộc hoàn toàn và các biện pháp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc.

6. Dương Mịch thường hẹn Châu Kha Vũ chơi game nhưng 2 người là mối quan hệ chị em chứ không phải tình cảm yêu đương.

7. Chu Nhất Long tương đối bảo vệ gia đình mình và không có ý định công khai, anh ấy đã chào hỏi các tay săn ảnh.

8. Quá trình chia tay giữa Trần Ngọc Kỳ và Đường Yên khá êm đềm, không có xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, Trần Ngọc Kỳ đang được cho là "ké" sự nổi tiếng của Đường Yên sau khi rời khỏi công ty.

9. Gần đây có người tung tin đồn Tần Lam và Ngụy Đại Huân đã chia tay, nhưng thực tế tình cảm của hai người vẫn rất ổn định.

10. Ngô Diệc Phàm vẫn liên hệ luật sư để giúp giảm án. Nhưng gần đây anh ấy đã thích nghi với cuộc sống trong tù, còn sáng tác cả nhạc nữa.

11. Lý Thấm có thể nói là nhân viên không chính thức của công ty giải trí Hoa Sách. Nữ diễn viên và Hoa Sách đã hợp tác tới 7 lần. Việc cô lấy được nhất phiên trong “Thất dạ tuyết” cũng dễ hiểu, chưa kể đến thành tích gần đây của cô ấy với “Nhân sinh chi lộ” và “Mộng hải” đều cao.

12. Trương Tử Phong đã được mời đóng vai nữ hai trong một bộ đại chế tác cách đây một thời gian, nhưng cô ấy bận đi du lịch cùng bạn trai và cuối cùng đã từ chối lời đề nghị.

13. "Thất Dạ Tuyết" không thông báo trước với nghệ sĩ mà trực tiếp đăng bài xác nhận Lý Thấm nhất phiên, Tăng Thuấn Hi nhị phiên. Tăng Thuấn Hi 2 bộ liên tiếp nhị phiên, bộ trước bị Lý Nhất Đồng áp phiên hậu viện hội đóng băng cả tháng.

14. Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi sẽ bình phiên trong bộ phim điện ảnh sắp chiếu, vì vấn đề này mà người hâm mộ của cả hai diễn viên "gây chiến". Bởi vì phim phiên 1 của Trương Tịnh Nghi từng thất bại thảm hại nên lần này không dám dành nhất phiên, nhượng bộ nhận vài bộ bình phiên chờ có thành tích rồi quay lại lấy nhất phiên.

15. Sau khi bị cấm, Angelababy đang qua lại với một ông chủ lớn trong làng giải trí Hong Kong và mong muốn có thể từ từ xuất hiện.