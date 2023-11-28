Dương Tử lên trang bìa tạp chí Cosmo, doanh số vượt lên đứng đầu dàn đỉnh lưu nữ

Sao quốc tế 28/11/2023 09:39

Thành tích mới của Dương Tử khiến các đối thủ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh phải 'xem chừng'.

Dương Tử được chọn làm gương mặt trang bìa cho tạp chí Cosmopolian (Cosmo) số kết niên 2023. Điều đáng chú ý nhất chính là kết thúc 24h mở bán, doanh số tạp chí Cosmo của Dương Tử là 183.558 quyển, doanh thu 5.506.740 NDT. 

Dương Tử lên trang bìa tạp chí Cosmo, doanh số vượt lên đứng đầu dàn đỉnh lưu nữ - Ảnh 1
Dương Tử được chọn làm gương mặt trang bìa cho tạp chí Cosmopolian (Cosmo) số kết niên 2023.
Dương Tử lên trang bìa tạp chí Cosmo, doanh số vượt lên đứng đầu dàn đỉnh lưu nữ - Ảnh 2
 Doanh số tạp chí Cosmo của Dương Tử là 183.558 quyển, doanh thu 5.506.740 NDT. 

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên mà Dương Tử được lên trang bìa một tạp chí nằm trong ngũ đại nữ của Trung Quốc. Với doanh số khủng này, Dương Tử vượt lên xếp thứ nhất trong danh sách sao nữ có bìa ngũ đại tạp chí thời trang dành cho nữ, xếp thứ 2 trong danh sách sao nữ có bìa tạp chí tuyến 1, xếp thứ 17 trong danh sách doanh số tạp chí của các nghệ sĩ.

Dương Tử lên trang bìa tạp chí Cosmo, doanh số vượt lên đứng đầu dàn đỉnh lưu nữ - Ảnh 3
Đây là lần đầu tiên mà Dương Tử được lên trang bìa một tạp chí nằm trong ngũ đại nữ của Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, ngoài các tác phẩm chất lượng thì việc lên bìa tạp chí thời trang có thể xem là một tiêu chí đánh giá vị thế của các ngôi sao trong giới giải trí và cũng được tính là một thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Do đó, việc Dương Tử được lên trang bìa Cosmo số kết niên và thu về doanh số khủng mà chưa từng có nữ đỉnh lưu nào theo kịp đã khẳng định vị thế cũng như tầm ảnh hưởng của nữ diễn viên tại làng giải trí Hoa ngữ.

Dương Tử lên trang bìa tạp chí Cosmo, doanh số vượt lên đứng đầu dàn đỉnh lưu nữ - Ảnh 4
Ngoài các tác phẩm chất lượng thì việc lên bìa tạp chí thời trang có thể xem là một tiêu chí đánh giá vị thế của các ngôi sao trong giới giải trí.

Dù nhan sắc thường xuyên vướng vào tranh cãi, nhưng việc Dương Tử trở thành đại diện thương hiệu Valentino và được nhãn hàng đẩy bìa kết niên Cosmo đã xóa tan những bàn tán xung quanh nữ diễn viên. Bên cạnh đó, diễn xuất của cô nàng cũng được đánh giá rất tốt trong dàn tiểu hoa 90 hiện tại, đặc biệt là màn tái xuất trong Trường Tương Tư đã giúp Dương Tử chứng minh thực lực bản thân và nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả. Với những thành tích này, Dương Tử đang phát triển mạnh mọi mặt, việc trở thành nữ đỉnh lưu là không thể bàn cãi.

Dương Tử lên trang bìa tạp chí Cosmo, doanh số vượt lên đứng đầu dàn đỉnh lưu nữ - Ảnh 5

Dương Tử lên trang bìa tạp chí Cosmo, doanh số vượt lên đứng đầu dàn đỉnh lưu nữ - Ảnh 6
Nhan sắc của cô thường xuyên vướng vào tranh cãi.
Dương Tử lên trang bìa tạp chí Cosmo, doanh số vượt lên đứng đầu dàn đỉnh lưu nữ - Ảnh 7
 Dương Tử đang phát triển mạnh mọi mặt, việc trở thành nữ đỉnh lưu là không thể bàn cãi.

Dương Tử sinh năm 1992, cô đang là một trong những cái tên nổi bật nhất hiện nay trong làng giải trí Hoa ngữ. Một số tác phẩm làm nên tên tuổi của nữ diễn viên như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Hoan Lạc Tụng 2, Trầm Vụn Hương Phai,...

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