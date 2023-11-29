Xôn xao ảnh hẹn hò bí mật của Tiêu Chiến và Dương Tử, còn đưa hẳn về nhà riêng?

Dân tình đang bàn luận vô cùng sôi nổi về bức ảnh có sự góp mặt của Tiêu Chiến - Dương Tử.

Mạng xã hội xứ Trung đang sốt xình xịch với 1 bức ảnh 'siêu nóng' bị rò rỉ của Dương Tử và Tiêu Chiến. Trong ảnh, cả hai đang selfie trước gương. Dương Tử diện áo len trắng, tóc búi cao để lộ gương mặt sáng, ngũ quan cân đối và giữ vai trò chụp ảnh, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Còn Tiêu Chiến diện sơ mi cùng màu, đứng cạnh Dương Tử. Đáng chú ý, nam diễn viên còn choàng tay ôm Dương Tử từ phía sau.

Mạng xã hội xứ Trung đang sốt xình xịch với 1 bức ảnh 'siêu nóng' bị rò rỉ của Dương Tử và Tiêu Chiến. Bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng. Tại phần bình luận, nhiều người cho rằng cặp đôi đã bị leak ảnh khi đang hẹn hò bí mật trong nhà riêng. Nhiều nghi vấn về việc “phim giả tình thật” đã được đặt ra. Hiện, phía 2 diễn viên chưa lên tiếng về bức ảnh nói trên. Bên cạnh những nghi vấn cả hai đang hẹn hò, một bộ phận khán giả lại nghĩ đây chỉ là ảnh ghép, đồng thời chờ đợi phía nghệ sĩ lên tiếng. Sau 1 ngày được chia sẻ rầm rộ, bức ảnh có mặt Tiêu Chiến - Dương Tử vẫn chưa hạ nhiệt trên các diễn đàn.

Một bộ phận khán giả lại nghĩ đây chỉ là ảnh ghép, đồng thời chờ đợi phía nghệ sĩ lên tiếng. Tiêu Chiến và Dương Tử đều là những ngôi sao 9X hot nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai được nhiều khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình sau màn hợp tác bùng nổ phản ứng hóa học trong một bộ phim lãng mạn Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Tiêu Chiến và Dương Tử đều là những ngôi sao 9X hot nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai được nhiều khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình khi hợp tác cùng nhau. Tiêu Chiến sinh năm 1991, hơn Dương Tử 1 tuổi. Hiện tại, Tiêu Chiến chuyển hướng sang đóng phim chính kịch, không còn "mặn mà" với ngôn tình thần tượng. Nam diễn viên gây ấn tượng với cả 3 bộ phim lên sóng năm nay là Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao và Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi. Năm 2023 cũng là một năm đại thành công của Dương Tử khi có Trường Tương Tư bạo suốt mùa hè, vượt mặt Liên Hoa Lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh. Hiện cô vừa xác nhận nhập đoàn phim Quốc Sắc Phương Hoa đóng cùng Lý Hiện.

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