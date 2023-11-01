Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này

Sao quốc tế 01/11/2023 10:25

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ khi biết rằng Châu Vũ Đồng là nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và Dương Tử là hai cái tên đỉnh lưu hàng top của màn ảnh Hoa ngữ. Cả hai diễn viên từng hợp tác và xuất hiện cùng nhau trên nhiều sân khấu, vì thế dân tình mặc định cho rằng nàng tiểu hoa là bạn thân thiết nhất của Tiêu Chiến. Tuy nhiên mới đây, một blogger giải trí đã tiết lộ Châu Vũ Đồng mới là người bạn mỹ nam coi trọng nhất. 

Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Dương Tử là hai cái tên đỉnh lưu hàng top của màn ảnh Hoa ngữ.
Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này - Ảnh 2
Một blogger giải trí đã tiết lộ Châu Vũ Đồng mới là người bạn mỹ nam coi trọng nhất. 

Theo đó, Châu Vũ Đồng và Tiêu Chiến từng là bạn tốt nhiều năm. Cả hai đã cùng nhau đồng hành, vượt qua khoảng thời gian khó khăn ở Bắc Kinh trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí, năm 2018, Châu Vũ Đồng từng đăng ảnh chụp cùng Tiêu Chiến lên Weibo cùng caption "Năm thứ 3 trôi dạt ở Bắc Kinh". Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nam diễn viên cũng đáp lại: "Ba năm bạn bè hẹn hò"

Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này - Ảnh 3
Châu Vũ Đồng và Tiêu Chiến từng là bạn tốt nhiều năm.
Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này - Ảnh 4
Châu Vũ Đồng từng đăng ảnh chụp cùng Tiêu Chiến lên Weibo cùng caption "Năm thứ 3 trôi dạt ở Bắc Kinh".

Khi Tiêu Chiến nhanh chóng nổi tiếng và trở thành ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ sau sự thành công của Trần Tình Lệnh vào năm 2019. Lúc này, Châu Vũ Đồng không hề tiết lộ về tình bạn thân thiết này, cũng không lợi dụng nam diễn viên để "kiếm fame" về cho bản thân. Nếu không có blogger tiết lộ, người hâm mộ thậm chí không biết hai người từng quen nhau. 

Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này - Ảnh 5
Người hâm mộ thậm chí không biết hai người từng quen nhau.

Cư dân mạng vô cùng tò mò liệu họ đã quen biết nhau như thế nào khi cả hai không cùng quê hay cùng trường đại học. Được biết, Tiêu Chiến đến từ Trùng Khánh, Tứ Xuyên, tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Trùng Khánh, còn Châu Vũ Đồng lại từ An Huy, học tại Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải. Không những thế hai người ở công ty quản lý khác nhau và cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa từng hợp tác cùng nhau.

Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này - Ảnh 6
 Cho đến thời điểm hiện tại cả hai vẫn chưa từng hợp tác cùng nhau.

Châu Vũ Đồng sinh năm 1994, cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải. Năm 2013, người đẹp bắt đầu bước chân vào Cbiz khi tham gia bộ phim giả tưởng dành cho trẻ em Balala the Fairies: the Movie.

Châu Vũ Đồng được khán giả chú ý sau khi đảm nhận vai cameo trong webdrama Thượng Ẩn, sau đó nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình khác như Khoảng cách năm ánh sáng giữa anh và em, Đại tống thiếu niên chí, Kết hôn rồi bắt đầu yêu,...

Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này - Ảnh 7
Châu Vũ Đồng sinh năm 1994, cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải.
Lộ diện nữ diễn viên thân thiết nhất với Tiêu Chiến, người hâm mộ tưởng là Dương Tử nhưng hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này - Ảnh 8
Châu Vũ Đồng được khán giả chú ý sau khi đảm nhận vai cameo trong webdrama Thượng Ẩn.

Ngoài khả năng diễn xuất, Châu Vũ Đồng còn là người giỏi khiêu vũ, bơi lội, yêu thích yoga. Bên cạnh đó, cô cũng thường đăng tải những bài thơ do mình tự sáng tác lên mạng xã hội. 

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