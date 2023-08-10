Từng gây thất vọng khi cắt phăng mái tóc dài, 'nàng thơ' Châu Vũ Đồng quyết tâm lấy lại hình ảnh dịu dàng khiến netizen phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Châu Vũ Đồng trên đường phố. Với mái tóc dài dịu dàng cùng trang phục gam màu trung tính hơi hướng Hồng Kông, đơn giản nhưng cô nàng vẫn chiếm trọn cảm tình khán giả bởi nhan sắc mãn nhãn, làn da trắng mịn không tì vết.

Được biết, thời gian gần đây, Châu Vũ Đồng đã để tóc dài trở lại để tham gia bộ phim Sắc Xuân Gửi Người Tình cùng Lý Hiện. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình tóc dài của cô nàng trông xinh đẹp, dịu dàng hơn mái tóc ngắn cá tính trong dự án Tình Yêu Thôi Mà đóng chính cùng Ngô Lỗi từng lên sóng trước đó.

Vốn dĩ Châu Vũ Đồng từng ví như ‘nàng thơ’ trong lòng khán giả với vẻ đẹp mong manh cùng mái tóc dài dịu dàng. Tuy nhiên, thời điểm khi tham gia bộ phim Mãi Mãi Là Bao Xa vào năm 2020, cô nàng quyết định ‘cắt phăng’ mái tóc dài để vào vai Bạch Lăng Lăng. Tạo hình tóc ngắn của Châu Vũ Đồng trong dự án từng khiến nhiều người ‘vỡ mộng’ vì khác với hình tượng cô nữ sinh Bạch Lăng Lăng tóc dài dịu dàng trong lòng họ.

Đam mê diễn xuất từ khi còn nhỏ, lại luôn cố gắng trau dồi năng lực qua từng vai diễn, Châu Vũ Đồng được đánh giá là một trong số ít diễn viên đi lên bằng thực lực. Từ khi mới vào nghề, cô đã thu hút sự chú ý của khán giả với vẻ đẹp trong veo cùng mái tóc dài duyên dáng. Nữ diễn viên cũng thường ưu ái phong cách làm đẹp đơn giản, nhẹ nhàng.

Sau hàng loạt tác phẩm nổi bật khác, mỹ nhân xứ Trung tiếp tục gây sự chú ý qua bộ phim Tình Yêu Thôi Mà cùng Ngô Lỗi. Vào vai một cô gái làm việc môi trường công sở, ngoại hình và diễn xuất Châu Vũ Đồng hoàn toàn thuyết phục.