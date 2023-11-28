Từng là thảm họa diễn xuất, Vương Nhất Bác lập kỷ lục mới ở tuổi 26, vượt mặt Tiêu Chiến cực ngoạn mục

Trước câu hỏi của MC: “Bạn có thể chia sẻ những kế hoạch của mình trong tương lai không?”, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng nói: “Không thể, cảm ơn”. Dù đã cúi đầu cáo lỗi nhưng câu trả lời của Vương Nhất Bác vẫn khiến MC ngơ ngác.

Trên thảm đỏ sự kiện Đêm hội Gào Thét 2023, Vương Nhất Bác bất ngờ chiếm “spotlight” bởi màn đối đáp với MC thảm đỏ. Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến anh nhận nhiều lời chê bai vì sự kém duyên, ngô nghê.

Thế nhưng mới đây, Vương Nhất Bác vừa nhận tin vui lớn ở tuổi 26, khi phim điện ảnh Nhiệt Liệt mà anh tham gia, đạt mốc doanh thu cực cao. Đặc biệt, dự án này còn lập kỷ lục, khi đứng top 1 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc, tính ở thể loại thể thao. Thành tích mới của Vương Nhất Bác bỏ xa các mỹ nam xứ Trung như Tiêu Chiến, Thành Nghị, Nhậm Gia Luân hay La Vân Hi,...

Không ít người thể hiện sự thất vọng về câu trả lời không có tâm của Vương Nhất Bác. Thậm chí, có người còn chê anh kém duyên, cần phải chú ý hơn ở những lần đi thảm đỏ tiếp theo. Bên cạnh đó, số khác lại thông cảm cho Vương Nhất Bác, có lẽ anh chỉ muốn tạo điểm nhấn riêng trên thảm đỏ mà thôi.

Khi mới tham gia đóng phim, diễn xuất của Vương Nhất Bác còn gây nhiều tranh cãi. Trong phim Trần Tình Lệnh, Phong khởi Lạc Dương, Băng vũ hỏa, biểu hiện của nam nghệ sĩ bị đánh giá là đơ, thường xuyên chỉ có một biểu cảm, đôi mắt lờ đờ thiếu linh hoạt. Do đó, Vương Nhất Bác luôn nằm trong nhóm những diễn viên tệ nhất giới giải trí Hoa ngữ. Anh còn vào top nghệ sĩ mà khán giả từ chối xem phim khi nhắc tới tên.

Khi mới vào nghề, diễn xuất của Vương Nhất Bác còn gây nhiều tranh cãi. Anh còn vào top nghệ sĩ mà khán giả từ chối xem phim khi nhắc tới tên.

Được biết trong năm 2023 này, nam diễn viên sinh năm 1997 càn càn quét phòng vé nội địa với 3 tựa phim điện ảnh, bao gồm Trường Không Chi Vương, Vô Danh và Nhiệt Liệt. Cả 3 dự án này đều nhận về thành tích cực cao, đồng thời còn được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc với tác phẩm Vô Danh.

Vào ngày 27/11, truyền thông xứ Trung đưa tin, phim điện ảnh Nhiệt Liệt với sự tham gia của “ông hoàng phòng vé” Hoàng Bột và Vương Nhất Bác đã chính thức hạ rạp chiếu. Tổng kết lại, phim rời rạp sau 122 ngày công chiếu, thu về 913 triệu NDT, thành tích được đánh giá là rất khả quan.

Bên dưới phần bình luận, khán giả dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến thành tựu mà Vương Nhất Bác đạt được. Ở tuổi 26, anh sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ, mà các sao nam khác nằm mơ cũng không bì được. Điểm yếu của Vương Nhất Bác vẫn nằm ở diễn xuất, nếu cải thiện được, anh sẽ sớm giành được những giải thưởng danh giá về sau.

Tài tử sinh năm 1997 còn được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc với tác phẩm Vô Danh.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, xuất thân là ca sĩ thần tượng, từng là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn - Trung UNIQ. Đến mùa hè năm 2018, tên tuổi của Vương Nhất Bác mới bật lên nhờ bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Trần Tình Lệnh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng trở thành diễn viên 9X có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Tháng 8/2020, Vương Nhất Bác đứng vị trí số 9 trong danh sách 100 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố.