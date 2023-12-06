Đâm đơn kiện anti-fan vì hành vi bôi nhọ danh dự, Triệu Lộ Tư nhận 'kết đắng', thua kiện trong ngỡ ngàng

Sao quốc tế 06/12/2023 18:10

Sau sự việc của Triệu Lộ Tư, nhiều người cho biết cảm thấy bất ngờ vì lần đầu tiên nghe tin người nổi tiếng thua kiện antifan.

Đầu năm nay, một cư dân mạng đã bị phía Triệu Lộ Tư đâm đơn kiện với tội xúc phạm danh dự. Nguyên nhân là do người này đã đăng bài ám chỉ về tin đồn nữ diễn viên mắng Ngô Lỗi trên phim trường "Tinh Hán Xán Lạn", đồng thời tung tin cô có thái độ không tốt trong một buổi chụp hình.

Đâm đơn kiện anti-fan vì hành vi bôi nhọ danh dự, Triệu Lộ Tư nhận 'kết đắng', thua kiện trong ngỡ ngàng - Ảnh 1

Vụ kiện này đã được mở phiên tòa vào ngày 25/10 nhưng phía người tung tin lại không hề hay biết gì.

Trong văn bản đưa ra, tòa án cho biết bài đăng của cư dân mạng này chỉ là hành vi bình luận thường thấy về một chủ đề trong giới giải trí, không có ý xúc phạm rõ ràng và cũng không có lời lẽ đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Triệu Lộ Tư là người của công chúng, cần phải chấp nhận sự nghi ngờ và phê phán của công chúng. Đồng nghĩa với việc phía Triệu Lộ Tư thua kiện. 

Đâm đơn kiện anti-fan vì hành vi bôi nhọ danh dự, Triệu Lộ Tư nhận 'kết đắng', thua kiện trong ngỡ ngàng - Ảnh 2

Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo netizen trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết cảm thấy bất ngờ vì lần đầu tiên nghe tin người nổi tiếng thua kiện antifan.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư đưa những người nói xấu cô trên mạng xã hội ra tòa. Năm 2022, mỹ nhân phim Thả Thí Thiên Hạ từng chiến thắng trong vụ kiện về việc xâm phạm quyền danh dự. Theo phán quyết của toà án, antifan phải đóng phạt 45 nghìn nhân dân (tương đương 154 triệu đồng). Bên cạnh đó, antifan này cũng bị yêu cầu đăng bài xin lỗi Triệu Lộ Tư công khai trên mạng xã hội.

Đâm đơn kiện anti-fan vì hành vi bôi nhọ danh dự, Triệu Lộ Tư nhận 'kết đắng', thua kiện trong ngỡ ngàng - Ảnh 3

Được biết, hiện tại, bộ phim cổ trang tiên hiệp tên Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư vừa tung poster mới, dự kiến lên sóng trong tháng 12 này. Đây hứa hẹn sẽ đối thủ tiềm năng của phim Nhất niệm quan sơn của Lưu Thi Thi.

Đâm đơn kiện anti-fan vì hành vi bôi nhọ danh dự, Triệu Lộ Tư nhận 'kết đắng', thua kiện trong ngỡ ngàng - Ảnh 4

Đây là bộ phim cổ trang mới nhất của Triệu Lộ Tư sau thành công của Tinh hán xán lạn. Bộ phim với sự tham gia của mỹ nam thế hệ mới Vương An Vũ và nam diễn viên triển vọng Lý Quân Duệ, được kỳ vọng sẽ nối tiếp chuỗi phim hot của Triệu Lộ Tư trong năm nay.

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