Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính tung poster mới, chuẩn bị lên sóng đường đua phim cuối năm

Vừa qua, nhà sản xuất bộ phim Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã tung poster và các video ngắn giới thiệu nhân vật mới, đồng thời tuyên bố phim sẽ phát sóng song song trên hai nền tảng Tencent và MangoTV, dự kiến từ giữa tháng 12. Cư dân mạng ngay lập tức hào hứng trước thông báo này, bên cạnh đó nhiều người còn liệt kê ra những yếu tố khiến Thần Ẩn có thể trở thành một bộ phim ăn khách, không hề kém cạnh với Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh.

Thần Ẩn dự kiến phát sóng từ giữa tháng 12.

Nhiều người tin rằng Thần Ẩn có thể trở thành một bộ phim ăn khách.

Được biết, Thần Ẩn là dự án cấp S+ của Tencent trong năm nay, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, được xem là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần. Phim lấy bối cảnh sau cái chết của Bạch Quyết, Thượng Cổ thương tâm đóng cửa Thần Giới cùng con trai ở ẩn dẫn đến các đại lão không còn xuất hiện trong tam giới. Con trai Thượng Cổ là Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) trong một lần dạo chơi vô tình phá vỡ phong ấn làm linh hồn Phong Âm phiêu tán ra ngoài. Biết bản thân gây họa, Nguyên Khải nỗ lực tu luyện để tìm lại hồn phách Phong Âm đang lưu lạc tam giới.