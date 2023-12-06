Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính tung poster mới, chuẩn bị lên sóng đường đua phim cuối năm

Sao quốc tế 06/12/2023 13:23

Động thái mới của đoàn làm phim Thần Ẩn đã khiến nhiều khán giả 'đứng ngồi không yên'.

Vừa qua, nhà sản xuất bộ phim Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã tung poster và các video ngắn giới thiệu nhân vật mới, đồng thời tuyên bố phim sẽ phát sóng song song trên hai nền tảng Tencent và MangoTV, dự kiến từ giữa tháng 12. Cư dân mạng ngay lập tức hào hứng trước thông báo này, bên cạnh đó nhiều người còn liệt kê ra những yếu tố khiến Thần Ẩn có thể trở thành một bộ phim ăn khách, không hề kém cạnh với Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh.

Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính tung poster mới, chuẩn bị lên sóng đường đua phim cuối năm - Ảnh 1
Thần Ẩn dự kiến phát sóng từ giữa tháng 12.
Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính tung poster mới, chuẩn bị lên sóng đường đua phim cuối năm - Ảnh 2
Nhiều người tin rằng Thần Ẩn có thể trở thành một bộ phim ăn khách.

Được biết, Thần Ẩn là dự án cấp S+ của Tencent trong năm nay, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, được xem là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần. Phim lấy bối cảnh sau cái chết của Bạch Quyết, Thượng Cổ thương tâm đóng cửa Thần Giới cùng con trai ở ẩn dẫn đến các đại lão không còn xuất hiện trong tam giới. Con trai Thượng Cổ là Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) trong một lần dạo chơi vô tình phá vỡ phong ấn làm linh hồn Phong Âm phiêu tán ra ngoài. Biết bản thân gây họa, Nguyên Khải nỗ lực tu luyện để tìm lại hồn phách Phong Âm đang lưu lạc tam giới.

Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính tung poster mới, chuẩn bị lên sóng đường đua phim cuối năm - Ảnh 3

Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính tung poster mới, chuẩn bị lên sóng đường đua phim cuối năm - Ảnh 4

Thần Ẩn là dự án cấp S+ của Tencent trong năm nay.

Trên hành trình này, Nguyên Khải gặp được A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai). Sau đó, cả hai phát hiện ra sự thật rằng A Âm là một tia linh hồn của Phong Âm. Biến cố lại bất ngờ xảy đến khi Nguyên Khải bị trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã chẳng còn ở bên chàng.

Lúc này, nàng trở thành nữ ma đầu quỷ giới đều khiếp sợ. Bàn tay A Âm nhuốm đầy máu tươi, trong mắt người khác thì nàng chính là quỷ dữ không thể tha thứ. Nguyên Khải vì cứu A Âm mà sử dụng cấm thuật khai thông hỗn độn quay ngược thời gian trở lại quá khứ. Tiếc rằng nhiều lần luân hồi đã khiến A Âm đánh mất ký ức và quên đi tình cảm với Nguyên Khải.

Ngoài Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ, Thần Ẩn còn quy tụ các tên tuổi đình đám xứ Hoa ngữ như Lý Quân Nhuệ, Dĩnh Nhi, Tào Phi Nhiên, Gia Nại Na... 

Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính tung poster mới, chuẩn bị lên sóng đường đua phim cuối năm - Ảnh 5
Ngoài Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ, Thần Ẩn còn quy tụ các tên tuổi đình đám xứ Hoa ngữ.
Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này.

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