Cùng một stylist với Triệu Lộ Tư nhưng fan của Tiêu Chiến đồng loạt phản đối tạo hình cổ trang mới nam diễn viên vì lý do này

Trong khi tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Rèm Ngọc Châu Sa được yêu thích thì fan của Tiêu Chiến lại phản đối, dù cả hai làm việc cùng một stylist.

Sau khi đồng loạt ra mắt 3 bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt Bên Tôi, Tiêu Chiến sẽ tiếp tục vào đoàn phim mới là Tàng Hải Hí Lân. Vì chưa ra thông báo chính thức nên mọi nhất cử nhất động của nam đỉnh lưu đều được fan theo sát. Tiêu Chiến, Lý Thành Nghị nhiều khả năng sẽ góp mặt trong Tàng hải Hí Lân của đạo diễn Trịnh Tiểu Long. Theo đó, nam diễn viên đã tạm dừng việc ghi hình cho movie Anh Hùng Xạ Điêu để trở về Thượng Hải định trang Tàng Hải Hí Lân. Trước đó cũng có nhiều nguồn tin từ blogger nói rằng Hàn Quảng Nhân (stylist đứng sau tạo hình của Trường Phong Độ, Sơn Hà Lệnh) sẽ là người đảm nhận phần tạo hình cho bộ phim này.

Được biết Hàn Quảng Nhân cũng là stylist chính cho Rèm Ngọc Châu Sa và fan Triệu Lộ Tư tỏ ra khá hài lòng với tạo hình của idol mình trong phim. Nhưng trái ngược với fan nữ diễn viên họ Triệu, một fan Tiêu Chiến cảm thấy không mấy hài lòng với thông tin này. Hàn Quảng Nhân cũng là stylist chính cho Rèm Ngọc Châu Sa và fan Triệu Lộ Tư tỏ ra khá hài lòng. Hiện tại trên các nền tảng mạng xã hội đang tràn ngập bình luận của người hâm mộ yêu cầu ban lãnh đạo Youku và đoàn làm phim thay thế stylist. Lý do được fan đưa ra là vì nhà tạo mẫu này đã từng vướng phải tranh cãi vì lạm dụng phong cách Nhật Bản, hơn nữa, với tư cách là một đại kịch chất lượng cao, Tàng Hải Hí Lân xứng đáng có một nhà tạo mẫu hàng đầu có chất lượng, kinh nghiệm hơn.

Trong khi đó fan của Tiêu Chiến cho rằng Tàng Hải Hí Lân xứng đáng có một nhà tạo mẫu hàng đầu có chất lượng, kinh nghiệm hơn. "Tàng Hải Hí Lân" lấy bối cảnh thời nhà Minh và nam chính Uông Tàng Hải (Tiêu Chiến đảm nhận) cũng là nhân vật có thật ở thời đại này. Uông Tàng Hải là một kiến trúc sư kỳ tài và giữ chức Khâm Thiên Giám trong triều, nổi tiếng vì liên tiếp phá thành công nhiều vụ án quan trọng. Cũng từ đây anh thu thập được nhiều manh mối liên quan đến núi Trường Bạch và vô tình phát hiện bí mật cửa Thanh Đồng cùng với thuật trường sinh của Trương Gia. Trước đó đã có tin đồn tin đồn về việc nhà tài trợ của phim đã gửi kịch bản 3 lần liên tiếp để thuyết phục Tiêu Chiến đóng vai chính. Được biết, đạo diễn của Tàng Hải Hí Lân là Trịnh Tiểu Long, người làm nên thành công các tuyệt tác Chân Hoàn Truyện, Đám Cưới Vàng, nổi tiếng khó tính, tuyên bố sẽ không hợp tác với các sao lưu lượng chỉ để chiều lòng fan. Thậm chí còn có tin đồn nhà tài trợ của phim đã gửi kịch bản 3 lần liên tiếp để thuyết phục Tiêu Chiến đóng vai chính. Điều này phần nào cho thấy sự công nhận cũng như đãi ngộ vô cùng đặc biệt người trong ngành dành cho nam diễn viên. Phim dự kiến sẽ khởi quay vào quý 1 năm sau (2024) do nền tảng Youku phát sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-mot-stylist-voi-trieu-lo-tu-nhung-fan-cua-tieu-chien-dong-loat-phan-doi-tao-hinh-co-trang-moi-nam-dien-vien-vi-ly-do-nay-634031.html