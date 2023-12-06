Lãng quên Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai thân mật với ‘người ấy’, danh tính được tiết lộ hóa ra là người cũ từng quen

Sao quốc tế 06/12/2023 12:09

Trên thảm đỏ sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 đã chính thức diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Triệu Lộ Tư công khai thân mật với người ấy.

 

Chiều ngày 5/12, thảm đỏ sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 đã chính thức diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngay từ khi bắt đầu, sự kiện đã trở thành tâm điểm được người hâm mộ và giới truyền thông săn đón bởi màn đổ bộ từ dàn sao đình đám làng giải trí Hoa ngữ. Thiếu vắng những gương mặt quen thuộc của các năm trước như: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angelababy hay Địch Lệ Nhiệt Ba... nhưng Đêm hội Tầm nhìn Weibo năm nay vẫn rất náo nhiệt.

Lãng quên Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai thân mật với ‘người ấy’, danh tính được tiết lộ hóa ra là người cũ từng quen - Ảnh 1
Dàn nghệ sĩ đình đám hội ngộ trên thảm đỏ sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023.

Theo đó, sự kiện năm chứng kiến màn đọ sắc của dàn nghệ sĩ đình đám cùng các tiểu Hoa đán như: Lưu Thi Thi, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Thấm, Cảnh Điềm, Đường Nghệ Hân, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Lý Lan Địch, Quan Hiểu Đồng, Cổ Lực Na Trát, Lưu Hạo Tồn, Dương Siêu Việt, Lý Nhất Đồng, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Kim Thần, Hồ Nhất Thiên, Trương Thiên Ái, Đàn Kiện Thứ...

Năm 2023 được xem là một năm khá thành công của Triệu Lộ Tư, nên trong Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023, cũng không thể thiếu sự góp mặt của nàng tiểu hoa đán. Tuy nhiên, trong sự kiện này mỹ nhân họ Triệu còn gây sốt khi có những khoảnh khắc rất thân thiết với nam diễn viên Thành Nghị.

Lãng quên Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai thân mật với ‘người ấy’, danh tính được tiết lộ hóa ra là người cũ từng quen - Ảnh 2
Khoảnh khắc  Triệu Lộ Tư và Thành Nghị thoải mái tán gẫu bên nhau gây chú ý. 

Trong hậu trường thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023, cư dân mạng đã bắt gặp khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Thành Nghị thoải mái tán gẫu bên nhau. Đáng chú ý hơn cả là Thành Nghị vốn có tính cách hướng nội nhưng lại rất tự nhiên mà trò chuyện vui vẻ cùng Triệu Lộ Tư. Nhìn cả hai thân thiết và vui vẻ, cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với mối quan hệ đầy bất ngờ giữa Triệu Lộ Tư và Thành Nghị.

Lãng quên Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai thân mật với ‘người ấy’, danh tính được tiết lộ hóa ra là người cũ từng quen - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Thành Nghị từng vướng vào tin đồn cùng nhau tham gia bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần 2, nhưng cuối cùng Thành Nghị không tham gia. 

Xét lại trong quá khứ, Triệu Lộ Tư và Thành Nghị từng vướng vào tin đồn cùng nhau tham gia bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần 2. Tuy nhiên, sau đó, Thành Nghị xác nhận không tham gia tác phẩm này. Thay vào đó, bạn diễn của Triệu Lộ Tư được thay đổi thành Vương An Vũ.

Tuy không đóng chung phim với nhau, nhưng Triệu Lộ Tư và Thành Nghị cũng từng tham gia một số chương trình thực tế vậy nhau, từ đó cho tới nay vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Lãng quên Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai thân mật với ‘người ấy’, danh tính được tiết lộ hóa ra là người cũ từng quen - Ảnh 4
Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu fans tích cực "đầy thuyền" cặp đôi Triệu Lộ Tư và Thành Nghị. 

Khoảnh khắc thân thiết này của Triệu Lộ Tư và Thành Nghị, khiến fans của diễn viên họ Triệu réo tên Trần Triết Viễn, nam chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Sự chú ý của khán giả dành cho cặp đôi này cũng ngày càng tăng lên và nghi vấn phim giả tình thật cũng dần trở nên bùng nổ. Tuy chưa từng lên tiếng công khai hay phủ nhận tin đồn nhưng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn thường xuyên bị khán giả soi ra những hành động và thói quen liên quan tới đối phương.

Lãng quên Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai thân mật với ‘người ấy’, danh tính được tiết lộ hóa ra là người cũ từng quen - Ảnh 5
Tại sự kiện lần này, Triệu Lộ Tư xuất hiện với tóc ngắn cùng tạo hình gợi cảm nhưng bị nhận xét là không phù hợp. 

Trong sự kiện thảm đỏ lần này, Triệu Lộ Tư xuất hiện với tóc ngắn cùng tạo hình gợi cảm. Mỹ nhân Vụng Trộm Không Thể Giấu lựa chọn thể hiện một thiết kế váy đen cắt xẻ táo bạo. Nhưng nhiều khán giả cho rằng kiểu tóc ngắn mà Triệu Lộ Tư thể hiện không phù hợp với cô nàng. Bên cạnh đó, bộ váy đen của mỹ nhân họ Triệu cũng bị nhận xét là được thiết kế tương đối cẩu thả, các đường may khá thô kệch, không tinh tế làm tổng thể trang phục thảm đỏ của Triệu Lộ Tư trở nên kém xinh.

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Những hình ảnh được Triệu Lộ Tư chia sẻ trên trang cá nhân khiến netizen bất ngờ với hàng loạt hình xăm dày đặc trên cơ thể.

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