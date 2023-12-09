Triệu Lộ Tư âu yếm 'tình mới' trong bộ ảnh hoạ báo, ánh mắt si tình của nam chính khiến dân tình đổ gục

Sao quốc tế 09/12/2023 19:16

Màn tương tác của cặp đôi Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ khiến fan phát sốt vì quá ngọt.

Thần Ẩn là dự án phim cấp S+ của Tencent do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ diễn chính được khai máy vào tháng 12/2022. Bộ phim sẽ lên sóng vào ngày 11/12/2023 này.

Triệu Lộ Tư âu yếm 'tình mới' trong bộ ảnh hoạ báo, ánh mắt si tình của nam chính khiến dân tình đổ gục - Ảnh 1

Để quảng bá cho dự án mới, đoàn làm phim vừa công bố loạt ảnh hoạ báo vô cùng tình tứ của cặp đôi chính khiến cư dân mạng phát sốt.

Mặc dù chỉ là ảnh trắng đen nhưng cảm giác mà Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ mang lại đúng chuẩn 1 couple đang "đắm chìm" trong tình yêu. 

Triệu Lộ Tư âu yếm 'tình mới' trong bộ ảnh hoạ báo, ánh mắt si tình của nam chính khiến dân tình đổ gục - Ảnh 2Triệu Lộ Tư âu yếm 'tình mới' trong bộ ảnh hoạ báo, ánh mắt si tình của nam chính khiến dân tình đổ gục - Ảnh 3

Mỹ nhân xuyên không và "tình mới" diện đồ đôi với sơ mi trắng phối cùng cà vạt đơn giản nhưng không kém phần thu hút. Nhiều cư dân mạng nhận xét, ánh mắt Vương An Vũ dành cho sao nữ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn cực tình. 

Triệu Lộ Tư âu yếm 'tình mới' trong bộ ảnh hoạ báo, ánh mắt si tình của nam chính khiến dân tình đổ gục - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư âu yếm 'tình mới' trong bộ ảnh hoạ báo, ánh mắt si tình của nam chính khiến dân tình đổ gục - Ảnh 5Triệu Lộ Tư âu yếm 'tình mới' trong bộ ảnh hoạ báo, ánh mắt si tình của nam chính khiến dân tình đổ gục - Ảnh 6

Được biết, dự án Thần Ẩn xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy chông gai của A Âm/Phượng Ẩn (Triệu Lộ Tư) và Cổ Tấn/Nguyên Khải (Vương An Vũ) - của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ. 

Sau khi Bạch Quyết ra đi, Thượng Cổ thương tâm đóng cửa Thần Giới cùng con trai ở ẩn dẫn đến các "đại lão" không còn xuất hiện trong tam giới.

Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải đã vô tình làm linh hồn Phượng Ẩn phiêu tán ra ngoài.

Để sữa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải nỗ lực tu luyện để tìm lại tiên nguyên Phượng Ẩn đang lưu lạc tam giới.

Triệu Lộ Tư âu yếm 'tình mới' trong bộ ảnh hoạ báo, ánh mắt si tình của nam chính khiến dân tình đổ gục - Ảnh 7

Trên hành trình này, Nguyên Khải gặp được A Âm. Sau đó, cả hai phát hiện ra sự thật rằng A Âm là một tia linh hồn của Phượng Ẩn. 

Biến cố lại bất ngờ xảy đến khi Nguyên Khải bị trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê.

Đến lúc Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã chẳng còn ở bên chàng. Lúc này, nàng trở thành nữ ma đầu quỷ giới đều khiếp sợ. 

Bàn tay A Âm nhuốm đầy máu tươi, trong mắt người khác thì nàng chính là quỷ dữ không thể dung thứ.

Nguyên Khải vì cứu A Âm mà sử dụng cấm thuật khai thông hỗn độn quay ngược thời gian trở lại quá khứ.

Tiếc rằng nhiều lần luân hồi đã khiến A Âm đánh mất ký ức và quên đi tình cảm với Nguyên Khải.

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