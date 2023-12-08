Rèm Ngọc Châu Sa tung tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư, loạt biểu cảm khi tập bắn cung khiến cư dân mạng phát sốt

Sao quốc tế 08/12/2023 15:51

Dự án phim cổ trang mới Rèm Ngọc Châu Sa vừa hé lộ tạo hình tiếp theo của nữ chính Triệu Lộ Tư.

Xuất hiện trên phim trường, Triệu Lộ Tư diện trang phục màu xanh lam tươi tắn được điểm xuyến bởi họa tiết trắng bắt mắt, khoe trọn nét đẹp xinh xắn rạng rỡ. Đặc biệt kiểu tóc búi cao để lộ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và làn da trắng không tì vết, kết hợp cùng loạt biểu cảm đáng yêu cũng khiến dân tình đều phải xuýt xoa trước sự dễ thương của Triệu Lộ Tư.

Rèm Ngọc Châu Sa tung tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư, loạt biểu cảm khi tập bắn cung khiến cư dân mạng phát sốt - Ảnh 1

Trong ảnh, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn còn tinh nghịch cầm cung tập bắn với gương mặt vô cùng thích thú. Tạo hình lần này của nữ diễn viên khiến người xem không khỏi liên tưởng đến vai diễn Lý Lạc Yên từng hot một thời trong drama cổ trang "Trường Ca Hành".

Rèm Ngọc Châu Sa tung tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư, loạt biểu cảm khi tập bắn cung khiến cư dân mạng phát sốt - Ảnh 2

Rèm Ngọc Châu Sa là dự án phim thuộc thể loại cổ trang có thời lượng 38 tập do nền tảng Youku sản xuất. Nội dung xoay quanh nữ chính tên Đoan Ngọ (Triệu Lộ Tư), cô nàng hành nghề đánh bắt ngọc trai, vô tình gặp nguy hiểm và được nam chính Trương Phổ Nhiên (Lưu Vũ Ninh) ra tay cứu giúp.

Rèm Ngọc Châu Sa tung tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư, loạt biểu cảm khi tập bắn cung khiến cư dân mạng phát sốt - Ảnh 3

Vốn sở hữu tài trí hơn người, dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. Sau nhiều sóng gió, Đoan Ngọ gặp lại Trương Phổ Nhiên và nảy sinh tình cảm.

Rèm Ngọc Châu Sa tung tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư, loạt biểu cảm khi tập bắn cung khiến cư dân mạng phát sốt - Ảnh 4

Dự án lần này, đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh kể từ Trường Ca Hành. Cả hai sau đó cũng có tin đồn hẹn hò và trở thành couple được cư dân mạng đẩy thuyền nhiệt liệt.

Rèm Ngọc Châu Sa tung tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư, loạt biểu cảm khi tập bắn cung khiến cư dân mạng phát sốt - Ảnh 5

Lưu Vũ Ninh vốn là ca sĩ mạng chuyển hướng làm diễn viên nhưng tài nguyên của anh lại thuộc hàng nhất nhì trong giới. Trong An Lạc Truyện mới đây mặc dù chỉ là vai phụ nhưng đất diễn của nam diễn viên còn nhiều hơn hai người diễn chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Hiện dự án Nhất Niệm Quan Sơn đóng cặp với đàn chị Lưu Thi Thi cũng đang là bộ phim gây sốt, đạt nhiều thành tích khủng. 

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