2. Phim truyền hình "Trận địa" hiện đang tiếp xúc với Vương Lỗi và Triệu Lộ Tư.

1. Phim cổ trang "Thần ẩn" chính thức phát sóng trên Tencent và MangoTV từ ngày 11/12. Diễn viên gồm Triệu Lộ Tư , Vương An Vũ, Dĩnh Nhi, Lý Quân Nhuệ, Gia Nại Na, Tiết Giai Ngưng...

4. Công tác chuẩn bị cho "Vạn hoa" của Địch Lệ Nhiệt Ba về cơ bản đã xong xuôi, hiện giờ đợi lịch trống, cuối năm có thể tiến tổ. Đồng thời, nữ diễn viên còn hai dự án phim hiện đại đang đàm phán vai nữ chính.

3. Fan Đàn Kiện Thứ rất chịu chi, anh ấy tiếp xúc với thương hiệu rất nhiệt tình. Tiền kiếm được từ rất nhiều đại ngôn khiến người ta "nóng mắt", ghen tị.

5. Khả năng dẫn người mới của Dương Tử tốt hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nên hiện tại có rất nhiều tài năng trẻ đang chờ đầu tư, đang háo hức chờ đợi lịch trình của Dương Tử.

6. Tài nguyên thời trang có liên quan mật thiết đến tài nguyên phim ảnh của các nghệ sĩ.

7. Quách Kính Minh đối với Điền Gia Thuỵ rất tốt, đã giúp anh lấy được hợp đồng nguyên tắc với "Vạn tra triêu hoàng".

8. Trương Dịch và đoàn làm phim "Cuồng tiêu" quan hệ không tốt nhưng Trương Tụng Văn không muốn khiến cho quan hệ của anh với Trương Dịch trở nên căng thẳng. Anh ấy rất tán thưởng thái độ quay phim nghiêm túc và chuyên nghiệp của Trương Dịch, vì vậy còn bao rạp phim điện ảnh của Trương Dịch.

9. Đoàn phim khen Vương Hạc Đệ về khả năng thúc đẩy tiêu thụ, kéo nhiệt độ và quảng cáo.

10. Tiền thù lao của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc là ngang nhau

11. Vương Sở Nhiên đã từ chối mấy sự kiện cuối năm, cô ấy đúng là đang chữa lành vết thương lòng.

12. Vu Chính muốn ký hợp đồng với Xa Thi Mạn nhưng cô vẫn đang cân nhắc.

13. Dương Tử sang năm sẽ tiếp xúc với nhiều tài nguyên thương vụ hơn, đặc biệt là thời trang cao cấp. Điển hình, trong thời gian gần đây, nữ diễn viên đã tuyển một số nhân viên liên quan đến lĩnh vực này.

14. Vu Thích hiện giờ được giới giải trí công nhận là một trong những tiểu sinh có tiềm năng lớn nhất, đoàn đội đã dành rất nhiều công sức cho quan hệ công chúng.

15. Phim cổ trang "Quý Nữ" của Tencent được chuyển thể từ tiểu thuyết "Trọng Sinh Chi Quý Nữ Nan Cầu" của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chủ diễn: Trần Triết Viễn, Trần Đô Linh, phim sẽ bắt đầu quay phim ở Hoành Điếm vào cuối tháng 2, thời gian quay 110 ngày.