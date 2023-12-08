Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/12/2023: Tiêu Chiến bị gia đình giục cưới vợ, Dương Mịch và Hoàng Tử Thao có mối quan hệ rất tốt?

2. Đặng Vi hiện đang độc thân và có rất nhiều phụ nữ giàu có theo đuổi anh.

1. Chuyện Từ Khai Sính ảnh hưởng rất lớn đến Trương Thiên Ái, tài nguyên giảm sút rõ rệt, không phải là cô đúng thì người trong giới sẽ ủng hộ cô.

4. Dù đã rút khỏi giới nhưng độ nổi tiếng của Trịnh Sảng không hoàn toàn biến mất. Mỗi khi nữ diễn viên có động thái trên mạng xã hội đều trở thành đề tài hot, nhiều người quan tâm.

3. "Khó dỗ dành" vẫn đang đàm phán chỉ với mỗi Vương Sở Nhiên, những nữ diễn viên khác chủ yếu bị réo tên ngẫu nhiên, bao gồm cả Châu Dã và Dương Siêu Việt. Nam chính có thể sẽ là Bạch Kính Đình.

5. Dương Mịch và Hoàng Tử Thao có mối quan hệ rất tốt, đơn thuần là kiểu chị em tốt với nhau, có thể chơi cùng nhau.

6. Sau lùm xùm xem show thoát y, hình phạt của giới chức cho Angelababy khá nhẹ. Thế nhưng, hậu quả gây ra cho người trong cuộc vô cùng nặng nề. Với việc vào nhóm nghệ sĩ rủi ro cao, mọi hoạt động và dự án mà Angelababy tham gia đều bị đóng băng vô thời hạn. Thêm vào đó, cô còn bị khán giả và các nhãn hàng quay lưng.

7. Chu Dực Nhiên và Hồ Liên Hinh sẽ sớm hợp tác với nhau trong bộ phim "Tây Thành thiếu niên".

8. Trước đây công ty của Trương Lăng Hách lo lắng rằng anh sẽ không phối hợp tuyên truyền "Ninh an như mộng". Tuy nhiên, sau khi anh ấy thực sự phối hợp một cách chân thành, họ lại lo lắng rằng anh và Bạch Lộc sẽ quay lại với nhau.

9. "Nhan tâm ký" do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính dự kiến phát hành mùa hè năm 2024.

10. Tiêu Chiến hiện đang độc thân, nói chính xác thì anh ấy vẫn luôn độc thân kể từ khi ra mắt với tư cách là diễn viên, gia đình giục cưới cũng vô ích.

11. Cả tổ chương trình "Hoa thiếu" lẫn đài Xoài đều không ngờ rằng điệu múa Tân Cương của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, ngày càng có nhiều thương hiệu giữa đường muốn đầu tư vào nó.

12. Những dự án tiếp xúc hiện tại của Vương Tinh Việt đều là nam hai, lưu lượng không đủ để có thể đứng một mình, vì vậy muốn đảm nhận vai nam chính bên ngoài thì phải làm việc chăm chỉ.

13. Công ty mà Lưu Vũ Ninh được hỗ trợ là Hoan tụ Media, và đằng sau Hoan tụ Media là Hoan tụ Entertainment, một công ty niêm yết có số vốn thực sự lớn. Một công ty lớn như vậy sở hữu Lưu Vũ Ninh, một nghệ sĩ đã chuyển từ một người nổi tiếng trên mạng thành một diễn viên, toàn bộ tài nguyên đều do công ty cấp chứ một mình anh ấy sao có thể có tài nguyên tốt như vậy được.

14. Hoắc Kiến Hoa không bài xích việc bị đưa ra thảo luận quảng bá hình ảnh gần đây với Lưu Thi Thi, anh và Lưu Thi Thi đã là bạn bè nhiều năm, chủ đề thảo luận cũng có lợi chứ không có hại cho anh.

15. Dữ liệu kết thúc của "Ninh an như mộng" khá tốt, Trương Lăng Hách đã nhận được một số phần thưởng, lưu lượng và độ thảo luận ngày càng tăng, nhưng còn cách bạo một khoảng cách xa.