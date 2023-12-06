Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2023: Độ nổi tiếng của Dương Tử trong Cbiz rất tốt, Trần Nghiên Hi phẫu thuật thẩm mỹ?

2. Vương Sở Nhiên sẽ thay thế vai diễn của Lý Canh Hi trong phim cổ trang “Tuyết trung hãn đao hành 2”.

1. "Khó dỗ dành" đã chuyển qua đàm phán nam chính là Bạch Kính Đình, nữ chính vẫn đợi câu trả lời từ Vương Sở Nhiên.

4. Việc tiến quân vào giới điện ảnh của Ngô Lỗi không thành công như dự tính.

3. Phim truyền hình “Phồn hoa” do Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên và Tân Chỉ Lôi diễn chính sẽ được phát sóng trên CCTV8 khung giờ vàng và trên nền tảng Tencent vào tháng 12/2023.

5. Độ nổi tiếng của Dương Tử trong Cbiz rất tốt.

6. Dương Tử thành lập phòng làm việc cá nhân sau khi rời Hoan Thuỵ, và nhiều nhân viên có quan hệ họ hàng với cô ấy.

7. Phim trọng điểm Youku “Thiên công chi thành” của Trịnh Hiểu Long đã liên hệ vai nam chính là Thành Nghị.

8. Đoàn đội hóa trang của Địch Lệ Nhiệt Ba đang gặp áp lực khá lớn. Vì để cho người ái mộ hài lòng, đoàn đội sẽ ưu tiên cân nhắc ý kiến của fan, như vậy tính phát huy tương đối thấp.

9. Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với Gấu Rơm trong bộ phim tiếp theo. Các bộ phim truyền hình gần đây của Gấu Rơm bao gồm "Trên mây đen" của Tôn Lệ, "Cáp Nhĩ Tân 1944" của Tần Hạo và Dương Mịch và "Mười lăm ngày ở hai Bắc Kinh"

10. Trần Nghiên Hi muốn đi con đường bạn gái quốc dân. Cô ấy thấy chồng ngày càng lạnh nhạt nên đã phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ trái tim Trần Hiểu.

11. Phim “Hoạ mi” do Bành Tiểu Nhiễm và Lưu Học Nghĩa diễn chính sẽ lên sóng giờ vàng trên đài CCTV8 bắt đầu từ 12/12.

12. Phim “Minh long thiếu niên” do Trương Nhược Quân và Hoàng Nghiêu diễn chính tạm định lên sóng Youku và giờ thứ hoàng trên CCTV8 bắt đầu từ 10/12.

13. Đường Yên trước mắt đang tiếp xúc 1 bộ niên đại và 1 bộ cổ trang. Đại ngôn đang tiếp xúc thương hiệu xa xỉ hàng đầu nước Ý là LoroPiana.

14. Phim "Lưu luyến hồng trần" của Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính sẽ được phát sóng vào tháng 12/2023.

15. Đạo diễn Vương Tiểu Soái đã liên hệ với Triệu Lệ Dĩnh để mời đóng phim điện ảnh “Thế viện”.