Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba không quan tâm đến hình tượng khi đóng phim, Tống Tổ Nhi và Thư Sướng không còn liên hệ với nhau?

2. Stylist của Địch Lệ Nhiệt Ba được thuê ngoài, hiện tại cô rất độc lập trong phong cách của riêng mình và quyết định hướng đi chung.

1. "Vạn tra triêu hoàng" của Địch Lệ Nhiệt Ba được đổi tên thành "Vạn hoa thế giới", trước mắt các nam chính tiếp xúc với Trương Lăng Hách, Lâm Nhất, Ngao Thuỵ Bằng, Lý Quân Nhuệ, Trương Vân Long, Tất Văn Quân, Đinh Vũ Hề.

4. Năm nay, Trương Lăng Hách đặt cược danh tiếng sẽ nổi nhất vào "Ninh An Như Mộng", hiện giờ phim đã chiếu xong nhưng nhiệt độ không đạt được như kỳ vọng, anh lại vẫn nằm trong hàng ngũ "đợi bạo". Song, nhiều người cho rằng nam diễn viên không có "hào quang nam chính".

3. Phim mới của Đàn Kiện Thứ là "Rất nhớ rất nhớ em" lôi "Trường tương tư" ra để quảng bá cho họ, tuy nhiên, anh ấy không có ý kiến với chuyện đó.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện giờ chỉ muốn có kịch bản hay, không quan tâm nhiều đến việc trở nên xấu xí và phiên vị.

6. Ngô Lỗi chuyển hình sang đóng điện ảnh nhưng doanh thu phòng vé rất thấp, một nhà sản xuất cảm thấy anh ấy không có khả năng gánh được doanh thu.

7. Vương Phi đối với chuyện dân mạng đồn cô ấy có thai hết lần này đến lần khác thực sự cạn lời, cô ấy năm nay đã 55 tuổi, đúng là có phụ nữ 55 tuổi vẫn sinh con được, nhưng cô ấy hoàn toàn không có thai, cũng sẽ không sinh thêm.

8. Trương Lăng Hách không giỏi giả vờ và khá ngay thẳng.

9. Lưu Học Nghĩa ở Hoan Thuỵ vẫn luôn bị cho ra rìa, hợp đồng của anh ấy sắp hết hạn và rất có thể anh ấy sẽ tự thành lập phòng làm việc của riêng mình.

10. Tống Tổ Nhi và Thư Sướng từ lâu đã không còn liên hệ với nhau.

11. Tiêu Chiến không liên lạc với hầu hết các đồng nghiệp cũ của mình.

12. Vương Hạc Đệ có mối quan hệ tốt với bạn bè trong nghành giải trí

13. Người hâm mộ của Dương Tử đã yêu cầu đội của nữ diễn viên sử dụng nhiều nhà tạo mẫu cùng một lúc, nhưng đội không có nhiều kinh phí.

14. Thông tin Bạch Kính Đình mua dâm là giả, anh ấy vào trại giam là để quay phim, hơn chục người trong đoàn làm phim cũng có mặt ở đó.

15. Gia cảnh Mạnh Tử Nghĩa kém hơn Ngu Thư Hân một chút nhưng gia đình Mạnh Tử Nghĩ không nợ tiền.