Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly hôn, Angelababy lợi dụng chuyện con bị bệnh mà liên lạc với chồng cũ?

Sao quốc tế 05/12/2023 12:19

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tài nguyên thương mại của Triệu Lộ Tư đang tăng lên. Lúc trước, thời trang là nhược điểm của cô ấy nhưng hiện tại cô ấy đã khắc phục.

2. "Khom lưng" của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trong khoảng thời gian ngắn sắp tới chắc chắn không thể nào lên sóng được, thông tin được cho là nhân viên công tác tiết lộ đều là giả.

3. Ngụy Triết Minh đang tranh thủ giành vai nam 2 trong "Quốc sắc". Đồng thời, nam diễn viên đã ký hợp đồng với vai nam chính đơn nguyên trong "Vạn tra triêu hoàng".

4. Quan hệ của Trình Tiêu và Trần Đô Linh cũng ổn định nhưng đoàn đội hai bên vẫn âm thầm cạnh tranh.

5. Gần đây, Angelababy nhiều lần lợi dụng chuyện con cái bị bệnh mà liên lạc với chồng cũ. Thậm chí, chồng cũ đang ở cùng bạn gái mới cũng phải trở lại bên cạnh cô ấy vì chuyện đứa trẻ. Bạn gái mới trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không dám nói gì.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly hôn, Angelababy lợi dụng chuyện con bị bệnh mà liên lạc với chồng cũ? - Ảnh 1

6. "Ninh An như mộng" không có phần thưởng cho Châu Tuấn Vỹ, anh ấy không dám tuyên truyền, còn đoàn làm phim cũng không hề nhắc tới anh.

7. Trong số các lưu lượng tiểu sinh mới xuất hiện, xét về thứ hạng tài nguyên lần lượt là Vương Hạc Đệ, Thành Nghị, Cung Tuấn.

8. Điền Hi Vi có tham vọng rất lớn, lần này danh tiếng của Bạch Lộc bị tổn hại nên nữ diễn viên đang cố gắng hết sức để quảng bá hình ảnh của mình.

9. Lưu Vũ Ninh là tiểu sinh được nâng đỡ trọng điểm. Hạng mục sau này anh ấy tiếp xúc đều là cấp bậc S+ (phim cấp trọng điểm của đài).

10. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không hề có mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân, gần đây có tin đồn cả hai ly hôn là có người cố tình giở trò chơi xấu trong lúc nữ diễn viên phát sóng và tuyên truyền phim "Nhất Niệm Quan Sơn".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly hôn, Angelababy lợi dụng chuyện con bị bệnh mà liên lạc với chồng cũ? - Ảnh 2

11. Những tranh cãi về ngoại hình và vóc dáng không ảnh hưởng gì đến tài nguyên của Lưu Vũ Ninh.

12. Vu Chính đang giúp Ngô Cẩn Ngôn tiếp xúc với dự án phim cổ trang Xuân Hoa Yếm.

13. Trong giới, có người truyền tin là Hướng Hàm Chi dựa vào Ngô Lỗi để lấy tài nguyên. Cũng như lúc trước, Ngụy Đại Huân nhờ nhân mạch của Tần Lam để tiếp xúc được tài nguyên. Bất quá, Hướng Hàm Chi có bạo được như Ngụy Đại Huân hay không vẫn còn là một ẩn số khó nói.

14. Cổ Lực Na Trát dựa vào tạo hình kinh diễm mà thu hút được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhờ việc này, cô ấy đã tiếp xúc được nhiều tài nguyên thương mại.

15. Bạn gái tin đồn của Vương Nguyên có điều kiện rất tốt. Không ít nghệ sĩ trong giới cũng là bạn của cô ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba không quan tâm đến hình tượng khi đóng phim, Tống Tổ Nhi và Thư Sướng không còn liên hệ với nhau?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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