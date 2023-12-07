Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2023: Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Đường Yên tốt hơn tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên?

Sao quốc tế 07/12/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lâm Nhất có hình ảnh và khí chất tốt, ngoài đời anh cũng là một chàng trai sáng sủa, vui vẻ, và chơi thân với nhiều cô gái nổi tiếng.

2. Trương Nhược Quân chơi với máy bay không người lái trên phim trường và bay đến các đoàn làm phim khác để nhìn lén những người khác đang quay phim.

3. Cung Tuấn hiện đang dựa vào "Hồ yêu Nguyệt hồng", nhưng phim vẫn chưa được phát sóng, vì vậy không thể biết trước liệu có phần thưởng nào cho anh ấy không, vì vậy trong lúc chờ đợi, anh ấy vẫn phải tìm cách phục hồi  danh tiếng với vai trò là diễn viên.

4. Bộ phim tiếp theo của Đàm Tùng Vận vẫn sẽ là kịch bản cổ trang.

5. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long thỉnh thoảng lại có tin đồn ly hôn nên họ sẽ không phản hồi nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2023: Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Đường Yên tốt hơn tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên? - Ảnh 1

6. Trần Hiểu hiện đang đi theo con đường đóng phim thầm lặng, anh ấy không muốn quảng bá hình ảnh và không cho phép đoàn đội của mình tiếp thị quá nhiều.

7. Nghê Ni hiện đang tiếp xúc bộ phim điện ảnh "Mạc hà vũ sảnh", nam chính định lựa chọn Hồ Ca.

8. Việc hủy buổi hòa nhạc của Vương Gia Nhĩ thực sự là vì lý do sức khỏe, gần đây anh ấy ốm quá nhiều, tất cả đều ảnh hưởng đến giọng hát, anh ấy thực sự không thể biểu diễn nên phải tạm thời đưa ra quyết định hủy bỏ.

9. Hứa Khải có mối quan hệ thực sự tốt với đài Tencent, anh ấy rất giỏi duy trì mối quan hệ, hơn nữa họ toàn là những người nổi tiếng, không đòi hỏi nhiều thứ, nền tảng đương nhiên thích hợp tác với anh ấy.

10. Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Đường Yên tốt hơn mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đường Yên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2023: Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Đường Yên tốt hơn tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên? - Ảnh 2

11. Vương Hạc Đệ là một nghệ sĩ có tiềm năng tương đối cao trong số những người được tư bản Đài Loan "chống lưng", những vấn đề nhỏ gần đây sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chung.

12. Vương Tinh Việt có thể sẽ sẽ quảng bá hình ảnh "trói chặt" với Bạch Lộc một thời gian, bởi vì Vu Chính muốn sắp xếp một kịch bản nội bộ để Bạch Lộc dẫn dắt Vương Tinh Việt.

13. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện nay hiếm khi ký hợp đồng dài hạn với các nhà tạo mẫu, vì nếu cô ấy luôn hợp tác với một nhà tạo mẫu thì phong cách sẽ bị cố định, không có lợi cho sự phát triển của cô ấy. Vì vậy, cô lựa chọn hợp tác với nhiều nhà tạo mẫu để giữ phong cách đa dạng, thể hiện những hình ảnh và sức hút khác nhau.

14. Lưu Vũ Ninh chỉ tập trung vào việc quay phim và không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bộ phim, anh ấy không quan tâm đến việc công ty sản xuất tuyên truyền nó như thế nào. Sau khi quay xong "Rèm ngọc châu sa", anh sẽ tiếp tục vào đoàn cổ trang “Thư quyển nhất mộng”, với sự tham gia của Lý Nhất Đồng.

15. Ngụy Triết Minh đang nỗ lực thu thập các loại tài nguyên, cơ bản đã xác định được vai nam chính đơn nguyên của"Thế giới vạn hoa".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly hôn, Angelababy lợi dụng chuyện con bị bệnh mà liên lạc với chồng cũ?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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