Triệu Lộ Tư nhận tin vui liên tiếp trong năm 2023, vừa mới công khai tình mới đã được cư dân mạng chúc mừng không ngớt

Ngày 11/12 tới đây, phim cổ trang Thần Ẩn sẽ chính thức công chiếu. Sáng 10/12, ê-kíp đã nhận được tin vui lớn. Theo đó, phim cán mốc 5 triệu lượt đặt hẹn xem trước trên nền tảng chiếu. Con số này đã nhanh chóng tăng lên 6 triệu tính đến chiều cùng ngày. Điều này chứng tỏ, dự án mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả yêu phim.

Sau loạt dự án cổ trang thành công trong quá khứ như Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ, sự trở lại của Triệu Lộ Tư rất được kỳ vọng. Hơn nữa, đây là phim cấp S, đánh dấu lần đầu Triệu Lộ Tư đóng tiên hiệp đại nữ chủ.

Bên cạnh poster mừng phim cán mốc 5 triệu lượt hẹn, đoàn làm phim còn tung loạt ấn phẩm mới của dàn cast chính. Không lâu sau đó, lượt hẹn trước đã phá mốc 6 triệu. Thành tích này đưa Thần Ẩn trở thành phim truyền hình dài tập có lượt đặt trước đứng đầu Tencent trong năm 2023.

Trong poster mới nhất được ê-kíp công bố, mỹ nhân Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn diện trang phục màu xanh nhạt, đính phụ kiện lấp lánh. "Tình mới" Vương An Vũ cũng đốn tim người xem khi khoác lên mình trang phục cổ trang vàng ánh kim.

Khí chất của cặp đôi được khen hợp với hoàn cảnh, câu chuyện mà phim muốn truyền tải. Bên cạnh đó, sự kết hợp lần này cũng được nhận xét "trai xinh - gái đẹp", chính vì vậy hiện người hâm mộ hy vọng khi lên sóng sẽ được chứng kiến khả năng nhập vai của cả hai.

Thần Ẩn được biết đến là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần, dự án do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính trước đó. Trong phần mới này, Triệu Lộ Tư sẽ giữ vai trò chính, hoá thân thành A Âm, một mảnh vỡ của thế lực Phong Âm. Phong Âm trước đó bị Nguyên Khải - con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ trong phần 1 giải trừ phong ấn và hồn bay phách lạc.

Nguyên Khải gặp A Âm trên đường tìm cách hồi phục Phong Âm, yêu thương nàng nhưng trải qua nhiều biến cố. A Âm về sau "hắc hoá" thành quỷ, tạo nên câu chuyện tình đẫm đau thương không thua gì thế hệ trước.