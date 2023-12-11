Chưa chính thức lên sóng, phim mới của Triệu Lộ Tư đã vượt mặt Tiêu Chiến lập kỷ lục mới

Dự án mới của Triệu Lộ Tư đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.
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Thần Ẩn là một trong những dự án trọng điểm cấp S+ của Tencent năm 2023, quy tụ sự góp mặt của các tên tuổi đình đám xứ Hoa ngữ như Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên,... Vừa qua, dự án thông báo lịch chiếu. Theo đó, Thần Ẩn sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11/12.
Dù vẫn chưa lên sóng, thế nhưng Thần Ẩn đã ghi nhận thành tích khủng trước thềm ra mắt chính thức. Cụ thể, chỉ trong vòng hơn 1 ngày, phim đã thu về thêm hơn 2 triệu lượt hẹn xem trước và cán mốc 6,29 triệu lượt. Đồng thời phim mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cũng trở thành tác phẩm có số lượng người muốn xem cao nhất trên nền tảng Tencent trong năm 2023. Thành tích này đã vượt luôn thành tích của Ngọc Cốt Dao mà Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đạt được trước đó.
Với những kỷ lục mới này, nhiều khán giả cho rằng Thần Ẩn sẽ là một đối thủ cực mạnh trên đường đua phim ảnh cuối năm nay.
Được biết, Thần Ẩn được bảo chứng bởi biên kịch tài hoa Lưu Phương (người có sở trường ở thể loại kịch bản tương tự) và đạo diễn Trần Gia Lâm (Trần Tình Lệnh, Thả Thí Phượng minh, Cửu Châu Thiên Không Thành...).
Thần Ẩn là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần, dự án do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính trước đó. Trong phần mới này, Triệu Lộ Tư sẽ giữ vai trò chính, hoá thân thành A Âm, một mảnh vỡ của thế lực Phong Âm. Phong Âm trước đó bị Nguyên Khải - con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ trong phần 1 giải trừ phong ấn và hồn bay phách lạc.
Nguyên Khải gặp A Âm trên đường tìm cách hồi phục Phong Âm, yêu thương nàng nhưng trải qua nhiều biến cố. A Âm về sau "hắc hoá" thành quỷ, tạo nên câu chuyện tình đẫm đau thương không thua gì thế hệ trước.
Bộ phim có tổng cộng 40 tập và sẽ được phát hành trên nền tảng Tencent Video, WeTV và iQIYI.