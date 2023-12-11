Chưa chính thức lên sóng, phim mới của Triệu Lộ Tư đã vượt mặt Tiêu Chiến lập kỷ lục mới

Thần Ẩn là một trong những dự án trọng điểm cấp S+ của Tencent năm 2023, quy tụ sự góp mặt của các tên tuổi đình đám xứ Hoa ngữ như Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên,... Vừa qua, dự án thông báo lịch chiếu. Theo đó, Thần Ẩn sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11/12.

Thần Ẩn là một trong những dự án trọng điểm cấp S+ của Tencent năm 2023.

Thần Ẩn sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11/12.

Dù vẫn chưa lên sóng, thế nhưng Thần Ẩn đã ghi nhận thành tích khủng trước thềm ra mắt chính thức. Cụ thể, chỉ trong vòng hơn 1 ngày, phim đã thu về thêm hơn 2 triệu lượt hẹn xem trước và cán mốc 6,29 triệu lượt. Đồng thời phim mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cũng trở thành tác phẩm có số lượng người muốn xem cao nhất trên nền tảng Tencent trong năm 2023. Thành tích này đã vượt luôn thành tích của Ngọc Cốt Dao mà Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đạt được trước đó.