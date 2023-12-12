Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lập loạt thành tích sau ngày đầu lên sóng

Sau sự thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Thần Ẩn là dự án được lên sóng tiếp theo của Triệu Lộ Tư. Trong ngày đầu lên sóng, phim đã thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng và nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả.

Thần Ẩn là dự án được lên sóng tiếp theo của Triệu Lộ Tư, sau sự thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu.



Phim nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả.

Theo đó, Thần Ẩn đã phá mốc 20.000 nhiệt độ trên nền tảng Tencent. Chưa đầy 3 tiếng, nhiệt độ của Thần Ẩn đã phá 23.000 trên nền tảng phát sóng. Đây là minh chứng cho thấy sức hút mà dự án này mang lại là không thể xem thường. Trước đó, Thần Ẩn có gần 2 triệu người đặt trước, cán mốc 6,29 triệu tài khoản đặt xem phim, đồng thời trở thành phim có số lượng người muốn xem cao nhất nền tảng Tencent trong năm 2023.