Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lập loạt thành tích sau ngày đầu lên sóng

Sao quốc tế 12/12/2023 13:18

Phim mới của Triệu Lộ Tư đã thu về nhiều thành tích ấn tượng khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Sau sự thành công của Vụng Trộm Không Thể GiấuThần Ẩn là dự án được lên sóng tiếp theo của Triệu Lộ Tư. Trong ngày đầu lên sóng, phim đã thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng và nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. 

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lập loạt thành tích sau ngày đầu lên sóng - Ảnh 1
Thần Ẩn là dự án được lên sóng tiếp theo của Triệu Lộ Tư, sau sự thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu.
Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lập loạt thành tích sau ngày đầu lên sóng - Ảnh 2
Phim nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. 

Theo đó, Thần Ẩn đã phá mốc 20.000 nhiệt độ trên nền tảng Tencent. Chưa đầy 3 tiếng, nhiệt độ của Thần Ẩn đã phá 23.000 trên nền tảng phát sóng. Đây là minh chứng cho thấy sức hút mà dự án này mang lại là không thể xem thường. Trước đó, Thần Ẩn có gần 2 triệu người đặt trước, cán mốc 6,29 triệu tài khoản đặt xem phim, đồng thời trở thành phim có số lượng người muốn xem cao nhất nền tảng Tencent trong năm 2023.

Vừa lên sóng, trên nền tảng Douban Thần Ẩn đã nhận được nhiều đánh giá 5 sao. Ngoài ra, trên Weibo phim cũng nhận về nhiều lời khen ngợi về trang phục, hiệu ứng vừa mắt và diễn xuất của dàn diễn viên.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lập loạt thành tích sau ngày đầu lên sóng - Ảnh 3

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lập loạt thành tích sau ngày đầu lên sóng - Ảnh 4
Thần Ẩn đã thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng.
Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lập loạt thành tích sau ngày đầu lên sóng - Ảnh 5
Phim cũng nhận về nhiều lời khen ngợi về trang phục, hiệu ứng vừa mắt và diễn xuất của dàn diễn viên.

Thần Ẩn là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, là phần về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần - dự án do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính trước đó. Trong phần mới này, Triệu Lộ Tư sẽ giữ vai trò chính, hoá thân thành A Âm, một mảnh vỡ của thế lực Phong Âm. Phong Âm trước đó bị Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai)- con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ trong phần 1 giải trừ phong ấn và hồn bay phách lạc.

Nguyên Khải gặp A Âm trên đường tìm cách hồi phục Phong Âm, yêu thương nàng nhưng trải qua nhiều biến cố. A Âm về sau "hắc hoá" thành quỷ, tạo nên câu chuyện tình đẫm đau thương không thua gì thế hệ trước.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lập loạt thành tích sau ngày đầu lên sóng - Ảnh 6
Thần Ẩn là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh.

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