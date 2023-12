Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ bị dân tình soi ra 'sạn' trong phim

Theo thành tích thống kê ngày 12/12, sau một ngày Thần Ẩn phát sóng, phim đã leo thẳng lên top 1 BXH bộ phim nổi tiếng hàng ngày trên Maoyan với chỉ số 9666.22 điểm, vượt mặt nhiều siêu phẩm màn ảnh đang khuấy đảo hiện nay như Nhất Niệm Quan Sơn (Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh), Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc - Trương Lăng Hách), Rất Nhớ Rất Nhớ Anh (Đàn Kiện Thứ - Châu Dã),...

Bộ phim Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ sau một thời gian dài để khán giả chờ đợi đã chính thức lên sóng vào ngày 11/12 mới đây. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn.

Bên cạnh đó, tại bảng Vlinkage (ngày 12/12), nhân vật A Âm do Triệu Lộ Tư đóng chính và bộ phim Thần Ẩn cũng đã vươn lên dẫn đầu bảng chỉ số nhân vật và chỉ số phim chiếu mạng. View Khốc Vân ngày thứ 2 phim chiếu ghi nhận con số 31.33 triệu view (view ngày đầu 11/12 là 15.73 triệu), lọt vào top 3 toàn bảng.

Tuy nhiên, cư dân mạng tinh mắt đã nhìn ra một “hạt sạn” khó ngờ trong phim. Ở một cảnh quay của nam nữ chính, nhiều người phát hiện nền cát xung quanh 2 nhân vật có rất nhiều dấu giày.

Đáng chú ý những dấu giày này đều có chữ Latin, không phải loại giày thường sử dụng trong phim cổ trang, có lẽ là giày của nhân viên đoàn phim. Lỗi sai này đã ngay lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm mạng Weibo xứ Trung. Có ý kiến cho rằng cư dân mạng soi quá kỹ, chi tiết nhỏ như vậy mà cũng nhận ra. Tuy nhiên, cũng có bình luận cho biết giấu dày khắp nơi như vậy, rất dễ dàng phát hiện.

Thần Ẩn quay xong chỉ làm hậu kỳ khoảng 8 tháng, thời gian ít hơn nhiều phim cổ trang khác nên không tránh khỏi những lỗi kiểu này.

Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể về chuyện tình giữa A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai) - Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) - con trai của Chân Thần Bạch Quyết - bị phong ấn sức mạnh thần thánh.

Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phong Âm (Phượng hoàng lửa) bị phản vệ hồn bay phách lạc. Để sửa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện và gặp A Âm - một tia linh hồn của Phong Âm.

Sau một tai nạn, Nguyên Khải hôn mê thời gian dài. Khi chàng tỉnh lại thì nàng đã không còn như xưa, trở thành nữ ma đầu bị quỷ giới điều khiển, bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi. Muốn cứu vớt nàng, cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ, chàng khai thông hỗn độn, đảo ngược luân hồi để mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần nữa. Khi đã trở thành Phổ Yên Thượng Quân, chàng đã lưu lại một linh hồn nhỏ chờ nàng đến một nghìn năm.

Về phần A Âm, nàng trải qua muôn vàn luân hồi chuyển kiếp và giữ ký ức về tất cả tiền kiếp, duy chỉ có liên quan đến duyên phận với Nguyên Khải lại chẳng có một chút ký ức nào.