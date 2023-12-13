Thần Ẩn vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư liên tục mất điểm trong mắt khán giả, bị nữ phụ chiếm hết spotlight

Trạng thái của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn đang vấp phải nhiều tranh cãi. Không những vậy, còn bị ngoại hình và diễn xuất của nữ phụ Tào Phỉ Nhiên lấn áp.

Cuối cùng sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng bộ phim Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ chủ diễn đã chính thức ra mắt vào tối ngày 11/12. Tuy nhiên, ngay ngày đầu phim lên sóng, đã nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ người xem. Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ đã chính thức lên sóng. Ngoài những lời khen ngợi, vẫn có những ý kiến thể hiện sự thiếu hài lòng vì cho rằng đài từ Triệu Lộ Tư còn quá yếu, trạng thái nữ diễn viên trong phim chưa thực sự tốt. Ngoài ra, tạo tình kém sắc của nam chính Vương An Vũ cũng bị mang ra bàn tán.

Triệu Lộ Tư bị chê đài từ còn quá yếu, còn Vương An Vũ bị chê ngoài hình kém sắc. Nữ chính Triệu Lộ Tư liên tục bị chỉ ra những khuyết điểm. Trong khi nữ phụ Tào Phỉ Nhiên, người đảm nhận vai ác nữ Hoa Thù lại nhận được chú ý lớn từ khán giả. Có người còn cảm thấy từ ngoại hình cho tới diễn xuất của Tào Phỉ Nhiên thậm chí còn "ăn đứt" Triệu Lộ Tư, dù thời lượng cô lên sóng không nhiều. Tào Phỉ Nhiên vào vai ác nữ Hoa Thù nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Nhìn chung còn nhiều tranh cãi nhưng Thần Ẩn vẫn mang về một số thành tích tương đối ổn áp, vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư chỉ mất 1 ngày đã phá điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage, chỉ số phim Vlinkage leo thẳng lên top 2, để thua duy nhất Nhất Niệm Quan Sơn (Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh). Ngoài ra, sau nửa giờ lên sóng, phim đã phá 20.000 điểm nhiệt trên Tencent, và 4 giờ sau đó ghi nhận mốc 24.000 điểm.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư chỉ mất 1 ngày đã phá điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage. Sau nửa giờ lên sóng, Thần Ẩn đã phá 20.000 điểm nhiệt trên Tencent, và 4 giờ sau đó ghi nhận mốc 24.000 điểm. Riêng về Tào Phi Nhiên, trước khi đến với Thần Ẩn, nữ diễn viên đã từng khá quen mặt với khán giả khi tham gia dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy, hợp tác cùng Tiêu Chiến và Lý Thấm. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nữ diễn viên họ Tào vẫn gây lại được ấn tượng mạnh cho khán giả. Tào Phỉ Nhiên từng gây ấn tượng trong nữ phụ Hạ Hồng Linh trong phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy, đóng cùng Tiêu Chiến và Lý Thấm. Nhân vật Hạ Hồng Linh của Tào Phỉ Nhiên là mối tình đầu của Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến đóng). Hạ Hồng Linh được xây dựng là một cô gái thực dụng, không biết quý trọng người mình yêu thương, nhưng tới khi để mất Tiêu Xuân Sinh cô lại sinh ra lòng "oán hận", nhiều lần tìm cách muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Tiêu Xuân Sinh và Hiểu Mai (Lý Thấm). Diễn xuất tròn vai của Tào Phỉ Nhiên khi hóa thân vào vai Hạ Hồng Linh đã khiến khán giả không ít lần "giận sôi máu". Tào Phi Nhiên dù chỉ đóng vai phụ trong các dự án phim đã tham gia nhưng vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Tào Phi Nhiên sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu diễn xuất từ năm 2016. Cho đến nay nữ diễn viên chỉ đóng vai phụ, từng xuất hiện trong các dự án lớn như Yêu Miêu Truyện, Yến Vân Đài, Vùng Biển Trong Mơ Ấy và ác nữ Hoa Thù trong Thần Ẩn vừa chính thức lên sóng.

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