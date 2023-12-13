Vị trí của Dương Tử bị 'lung lay' dữ dội khi Triệu Lộ Tư trở lại với 'Thần Ẩn'

Hiện tại, Trường Tương Tư phần 1 là phim có chỉ số nhiệt vượt mốc 40 triệu - cao nhất Tencent Video 2023, dự án này cũng đang có 2 con số thống trị toàn nền tảng là chỉ số Wechat và điểm số phim năm 2023 trên Weibo, bên cạnh đó còn được bầu chọn là phẩm hay nhất năm trên nền tảng "Tencent Video" tại lễ trao giải thưởng Văn Vinh (Liên hoan phim Hoành Điếm 2023).

Sau thành công của Trường Tương Tư phần 1, hiện tại Trường Tương Tư phần 2 vẫn chưa có lịch chiếu chính thức, bất chấp những đồn đoán và chờ đợi của khán giả. Nếu đến năm 2024 phim mới được công chiếu, thì thành tích phim ảnh trong năm 2023 của Dương Tử chỉ có Trường Tương Tư phần 1, hoặc Muốn Mãi Mãi Yêu đang được đồn đoán lên sóng trong tháng 12 này.

Dù cực nổi vào dịp hè năm nay, thế nhưng độ hot của Trường Tương Tư 1 sẽ bị một bộ phim khác đuổi kịp, thậm chí là vượt lên. Đó chính là Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư , Vương An Vũ đóng chính.

Trường Tương Tư 1 đang có khả năng bị Thần Ẩn vượt mặt rất cao.

Phát sóng những tập đầu tiên từ ngày 11/12, Thần Ẩn đã thu về nhiều thành tích ấn tượng. Cụ thể, phim có chỉ số nhiệt độ trên Tencent phá 24.000 sau 3,5 tiếng lên sóng; đứng vị trí thứ 4 trong bảng chỉ số nhiệt độ ngày đầu tiên phát sóng cao nhất năm 2023 trên Tencent. Chỉ số thịnh vượng Datawin đạt 1.746, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phim truyền hình. Không những thế, dù chỉ vừa ra mắt nhưng chỉ số nhân vật trên Vlinkage của Triệu Lộ Tư đã phá 9.

Phát sóng những tập đầu tiên từ ngày 11/12, Thần Ẩn đã thu về nhiều thành tích ấn tượng.

Trong khi năm 2023, Triệu Lộ Tư đã có 3 bộ phim được phát sóng là Hậu Lãng, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn, cộng với những thành tích đáng mơ ước mà phim mới đạt được, nếu Dương Tử không có bộ phim nào ra mắt từ đây đến cuối năm thì việc bị Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' là điều dễ hiểu.

Được biết, Thần Ẩn được fan ví như ngoại truyện của dự án Thiên Cổ Quyết Trần, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim xoay quanh chuyện tình của Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) và A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai).

Nguyên Khải là con trai của Thượng Cổ và Bạch Quyết, trong một lần tình cờ, anh gặp và nảy sinh tình cảm với A Âm. Nhiều biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của cặp đôi, nhất là sau khi A Âm “hắc hóa”.