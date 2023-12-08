Thời gian gần đây, Dương Tử liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí với những hình ảnh mới lạ. Loạt ảnh của nàng tiểu hoa trên bìa Esquire gây sốt vì tạo hình mới lạ, được đánh giá đã "hết phèn".

Đặc biệt, Dương Tử chính thức trở thành nữ diễn viên đầu tiên của lứa 90 được đứng trên trang bìa tạp chí nam tuyến 1 Esquire. Đây cũng là tạp chí nam thứ 2 mà Dương Tử mở khóa sau L'Officiel Hommes. Ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba, tiểu hoa 90 có tài nguyên thời trang tốt hàng đầu cũng chưa từng lên bìa này.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, tài nguyên thời trang của nàng tiểu hoa ngày càng tốt sau sự thành công của Trường Tương Tư. Không chỉ vậy, cô cũng sẵn lòng thử thách bản thân với những hình ảnh mới để thoát mác “phèn” bị netizen gán cho.

Sau thành công lớn của Trường Tương Tư, được biết, thời gian tới, mỹ nhân này sẽ bắt đầu dự án Quốc Sắc Phương Hoa, tái hợp cùng Lý Hiện sau lần hợp tác đầu tiên ở Cá Mực Hầm Mật.

Dự án Quốc Sắc Phương Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn với trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân, rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình.

Ở nơi đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận gập ghềnh. Đồng thời, cô hỗ trợ Tưởng Trường Dương chiến đấu chống lại thế lực phản động của Hoàng tử Ninh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Trường Dương, biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân, phát triển thương mại, thực hiện ngoại giao kinh tế, trải qua thử thách sinh tử, cô đã chung tay bảo vệ quê hương, đất nước.