Từng bị xếp vào nhóm 'phổ nữ', nhan sắc Dương Tử 'lên hương' sau Trường Tương Tư nhờ thay đổi điều này

Sao quốc tế 07/12/2023 14:50

Là tiểu hoa đình đám lứa 9x trong Cbiz, tuy nhiên ngoại hình của Dương Tử lại không được đánh giá quá cao.

Dương Tử từng nhiều lần bị mỉa mai vì nhan sắc bình thường nhưng toàn chọn đóng vai mỹ nhân từ Hương Mật Tựa Khói Sương đến Trầm Vụn Hương Phai, Trường Tương Tư. Song, thời gian gần đây nhan sắc của Dương Tử lại ngày càng lên hương thấy rõ.

Vào ngày 6/12 vừa qua, Dương Tử khiến dân tình phải ngỡ ngàng với visual bùng nổ của mình. Cụ thể, khi quay tư liệu cho sự kiện Thịnh điển GQ, nàng tiểu hoa khiến dân tình mê mệt với nhan sắc cực phẩm của mình. Gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hòa giúp mỹ nhân Trường Tương Tư sáng bừng trong mọi khung hình.

Từng bị xếp vào nhóm 'phổ nữ', nhan sắc Dương Tử 'lên hương' sau Trường Tương Tư nhờ thay đổi điều này - Ảnh 1Từng bị xếp vào nhóm 'phổ nữ', nhan sắc Dương Tử 'lên hương' sau Trường Tương Tư nhờ thay đổi điều này - Ảnh 2Từng bị xếp vào nhóm 'phổ nữ', nhan sắc Dương Tử 'lên hương' sau Trường Tương Tư nhờ thay đổi điều này - Ảnh 3Từng bị xếp vào nhóm 'phổ nữ', nhan sắc Dương Tử 'lên hương' sau Trường Tương Tư nhờ thay đổi điều này - Ảnh 4

 

Bên cạnh đó, vóc dáng của Dương Tử đã cải thiện rất nhiều. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên cũng giúp nữ chính Trường Tương Tư thêm phần xinh đẹp, quyến rũ. Thậm chí, có ý kiến bày tỏ Dương Tử giờ đã có thể tự tin đóng vai mỹ nhân cổ trang được rồi.

 

Sau thành công của Trường Tương Tư lên sóng vừa qua, Dương Tử có màn bùng nổ cả về diễn xuất và nhan sắc. Bên cạnh sự phát triển của mảng phim ảnh, tài nguyên thời trang của cô nàng cũng thăng hạng rõ rệt. Nhan sắc và tạo hình của nàng tiểu hoa trong loạt sự kiện gần đây nhận về vô số lời khen ngợi có cánh.

Từng bị xếp vào nhóm 'phổ nữ', nhan sắc Dương Tử 'lên hương' sau Trường Tương Tư nhờ thay đổi điều này - Ảnh 5

 

"Trường tương tư" phần 1 được xem là cú hích giúp Dương Tử lấy lại vị thế của mình trong làng phim ảnh Hoa ngữ sau loạt tác phẩm gây tranh cãi. Nhờ chọn vai diễn phù hợp, nội dung phim thu hút, tác phẩm mang lại cho Dương Tử không chỉ danh tiếng mà lượng người hâm mộ đã tăng nhanh chóng.

Chính vì thế, những tác phẩm của cô đang khởi quay hoặc sắp phát sóng đều nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Bộ phim "Quốc sắc phương hoa" do Dương Tử đóng chính được dự kiến khởi quay vào tháng 12 tới.

Từng bị xếp vào nhóm 'phổ nữ', nhan sắc Dương Tử 'lên hương' sau Trường Tương Tư nhờ thay đổi điều này - Ảnh 6

"Quốc sắc phương hoa" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn với trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân, rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình.

Ở nơi đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận gập ghềnh. Đồng thời, cô hỗ trợ Tưởng Trường Dương chiến đấu chống lại thế lực phản động của Hoàng tử Ninh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Trường Dương, biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân, phát triển thương mại, thực hiện ngoại giao kinh tế, trải qua thử thách sinh tử, cô đã chung tay bảo vệ quê hương, đất nước.

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