Trường Tương Tư 2 chưa được chốt lịch lên sóng, Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử cũng tiếp tục bị 'ngâm giấm'

Ngoài Trường Tương Tư phần 2 vẫn chưa được chốt lịch ra mắt với khán giả, Muốn Mãi Mãi Yêu là dự án tiếp theo của Dương Tử cũng đang bị nhà sản xuất 'ngâm giấm'. Đây là là dự án hiện đại mới nhất của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa.

Muốn Mãi Mãi Yêu là dự án tiếp theo của Dương Tử cũng đang bị nhà sản xuất 'ngâm giấm'.

Nếu theo như kế hoạch ban đầu, Muốn Mãi Mãi Yêu sẽ ra mắt khán giả từ ngày 13/12. Thế nhưng mới đây, dân tình vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin lịch chiếu của phim đã bị hoãn lại. Được biết, nguyên nhân là do các đài vệ tinh lớn bên Trung, trong đó có đài Giang Tô và Đông Phương (hai đài được cho sẽ chiếu Muốn Mãi Mãi Yêu) đang phát sóng các bộ phim hiến lễ, thế nên ít nhất đoàn phim phải đợi tới sau khi những dự án này kết thúc.