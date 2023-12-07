Trường Tương Tư 2 chưa được chốt lịch lên sóng, Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử cũng tiếp tục bị 'ngâm giấm'

Sao quốc tế 07/12/2023 08:40

Thông tin Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử tiếp tục bị hoãn chiếu khiến nhiều khán giả tiếc nuối vô cùng.

Ngoài Trường Tương Tư phần 2 vẫn chưa được chốt lịch ra mắt với khán giả, Muốn Mãi Mãi Yêu là dự án tiếp theo của Dương Tử cũng đang bị nhà sản xuất 'ngâm giấm'. Đây là là dự án hiện đại mới nhất của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa.

Trường Tương Tư 2 chưa được chốt lịch lên sóng, Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử cũng tiếp tục bị 'ngâm giấm' - Ảnh 1
Muốn Mãi Mãi Yêu là dự án tiếp theo của Dương Tử cũng đang bị nhà sản xuất 'ngâm giấm'.

Nếu theo như kế hoạch ban đầu, Muốn Mãi Mãi Yêu sẽ ra mắt khán giả từ ngày 13/12. Thế nhưng mới đây, dân tình vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin lịch chiếu của phim đã bị hoãn lại. Được biết, nguyên nhân là do các đài vệ tinh lớn bên Trung, trong đó có đài Giang Tô và Đông Phương (hai đài được cho sẽ chiếu Muốn Mãi Mãi Yêu) đang phát sóng các bộ phim hiến lễ, thế nên ít nhất đoàn phim phải đợi tới sau khi những dự án này kết thúc. 

Trường Tương Tư 2 chưa được chốt lịch lên sóng, Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử cũng tiếp tục bị 'ngâm giấm' - Ảnh 2
Nếu theo như kế hoạch ban đầu, phim sẽ ra mắt khán giả từ ngày 13/12.

Muốn Mãi Mãi Yêu là bộ phim hiện đại đầu tiên Dương Tử nhận lời đóng chính kể từ khi rời khỏi công quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ. Nội dung phim Muốn Mãi Mãi Yêu kể về nhóm bạn 6 người bao gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử thủ vai), Tưởng Dực (Phạm Thừa Thừa thủ vai), Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi và Quan Siêu. Họ chơi thân với nhau từ năm 6 tuổi nhưng đến một ngày, mối quan hệ giữa họ lại phát sinh biến cố.

Nhiều năm sau, Quan Siêu kết hôn và đó là thời điểm nhóm bạn thân thiết năm nào đoàn tụ. Lúc này, họ đều đã trưởng thành, đạt được thành tựu nhưng lại che giấu vết thương lòng trong quá khứ. Sau tất cả, liệu mối quan hệ giữa họ có được hàn gắn để quay trở lại như xưa?

Trường Tương Tư 2 chưa được chốt lịch lên sóng, Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử cũng tiếp tục bị 'ngâm giấm' - Ảnh 3
Muốn Mãi Mãi Yêu là bộ phim hiện đại đầu tiên Dương Tử nhận lời đóng chính kể từ khi rời khỏi công quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ.
Trường Tương Tư 2 chưa được chốt lịch lên sóng, Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử cũng tiếp tục bị 'ngâm giấm' - Ảnh 4
Nội dung phim Muốn Mãi Mãi Yêu kể về nhóm bạn 6 người.

Khác với những bộ phim Dương Tử thực hiện trước đó, Muốn Mãi Mãi Yêu là kịch bản gốc, không phải là dự án chuyển thể. Thế nên dân tình đều đang rất ngóng chờ ngày phim ra mắt. Khán giả vô cùng hy vọng Dương Tử sẽ tiếp tục làm nên chuyện lớn sau thành công của Trường Tương Tư 1.

Trường Tương Tư 2 chưa được chốt lịch lên sóng, Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử cũng tiếp tục bị 'ngâm giấm' - Ảnh 5
 Khán giả vô cùng hy vọng Dương Tử sẽ tiếp tục làm nên chuyện lớn sau thành công của Trường Tương Tư 1.
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