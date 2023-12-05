Dương Tử khiến khán giả dậy sóng khi tiết lộ thời điểm 'Trường Tương Tư phần 2' ra mắt

Sao quốc tế 05/12/2023 12:28

Dương Tử đã tiết lộ thời điểm lên sóng Trường Tương Tư phần 2 trong cuộc trò chuyện với Lý Nhất Đồng.

Trường Tương Tư là một trong những bộ phim hot nhất nhì mùa hè 2023. Đây là bộ phim Trung Quốc thứ 2 vượt mốc 90 điểm trên bảng xếp hạng chỉ số Vlinkage trong năm 2023, chỉ xếp sau Cuồng Phong của Trương Dịch. Bên đó, phim còn chiếm giữ vị trí thứ nhất trong danh sách 10 phim có nhiệt độ cao nhất trên nền tảng Tencent năm 2023 với hơn 33.144 điểm nhiệt. Chính nhờ những thành tích này đã giúp sự nghiệp của dàn diễn viên chính Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ bước sang một bước ngoặt mới.

Dương Tử khiến khán giả dậy sóng khi tiết lộ thời điểm 'Trường Tương Tư phần 2' ra mắt - Ảnh 1
Trường Tương Tư là một trong những bộ phim hot nhất nhì mùa hè 2023. 
Dương Tử khiến khán giả dậy sóng khi tiết lộ thời điểm 'Trường Tương Tư phần 2' ra mắt - Ảnh 2

 Trường Tương Tư giúp sự nghiệp của dàn diễn viên bước sang một bước ngoặt mới.

Sau khi kết thúc phần 1, cư dân mạng còn nhiều đồn đoán và tò mò về nội dung phần 2 của phim. Mới đây, khi công bố Dương Tử tham gia Thịnh Điển GQ vào ngày 7/12 tới, Lý Nhất Đồng đã tiết lộ một tin vui tới khán giả Trường Tương Tư. Theo nữ diễn viên, Dương Tử tiết lộ với cô rằng Trường Tương Tư 2 sẽ được lên sóng vào đầu năm 2024. Dù bản thân nàng tiểu hoa cũng không chắc chắn về thời điểm cụ thể phim ra mắt nhưng đây vẫn là một tin vui cho sự chờ đợi suốt thời gian qua của khán giả yêu thích Trường Tương Tư.

Dương Tử khiến khán giả dậy sóng khi tiết lộ thời điểm 'Trường Tương Tư phần 2' ra mắt - Ảnh 3
Dương Tử tiết lộ với Lý Nhất Đồng rằng Trường Tương Tư 2 sẽ được lên sóng vào đầu năm 2024.
Dương Tử khiến khán giả dậy sóng khi tiết lộ thời điểm 'Trường Tương Tư phần 2' ra mắt - Ảnh 4
Đây là một tin vui cho sự chờ đợi suốt thời gian qua của khán giả yêu thích Trường Tương Tư.

Được biết, Trường Tương Tư là tác phẩm cổ trang, thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và 3 người đàn ông tài hoa là Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Dương Tử khiến khán giả dậy sóng khi tiết lộ thời điểm 'Trường Tương Tư phần 2' ra mắt - Ảnh 5
Trường Tương Tư là tác phẩm cổ trang, thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.

Phần 2 của phim sẽ xoay quanh từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh của Thương Huyền. Còn, Tương Liễu sau cùng chết trận. Sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

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