Chưa lên sóng, Trường Tương Tư phần 2 đã 'oanh tạc' Tencent với thành tích cực khủng: Cư dân mạng chờ đợi ngày 'phá kén'

Sao quốc tế 27/10/2023 09:20

Phần 1 Trường Tương Tư đã kết thúc từ hồi cuối tháng 8, nhưng dư âm của phim và các diễn viên đã để lại vẫn còn đọng nguyên vẹn. Thậm chí dù chưa lên sóng, nhưng sức nóng của phần 2 cũng khiến cư dân mạng trông đợi.

Chiều ngày 11/9 vừa qua, fan của bộ phim Trường Trương Tư được dịp mừng rỡ vì truyền thông Trung Quốc đưa tin, phần 2 đã xin được giấy cấp phép phát hành. Hồ sơ duyệt phần phim này gồm 21 tập.

Trước đó, phần 1 của “Trường tương tư" đã lên sóng 39 tập, kéo dài từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8. Phần 2 sẽ vẫn do dàn diễn viên Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ đóng chính.

Chưa lên sóng, Trường Tương Tư phần 2 đã 'oanh tạc' Tencent với thành tích cực khủng: Cư dân mạng chờ đợi ngày 'phá kén' - Ảnh 1

Tác phẩm cổ trang, thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) và 3 người đàn ông tài hoa là Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ).

Tương Liễu yêu đơn phương Tiểu Yêu nhưng vì hoàn cảnh hai gia tộc là kẻ thù nên phải chôn chặt tình cảm trong lòng. Thương Huyền đem lòng yêu em họ Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại. Cuối cùng, chỉ có Đồ Sơn Cảnh nhờ tính cách tốt bụng, sự chân thành, bao dung nên đã chinh phục được trái tim Tiểu Yêu.

Chưa lên sóng, Trường Tương Tư phần 2 đã 'oanh tạc' Tencent với thành tích cực khủng: Cư dân mạng chờ đợi ngày 'phá kén' - Ảnh 2

Kết thúc phần 1, ngũ vương Đức Nham chủ trương trọng dụng các dòng tộc Tây Viêm, trong khi Thương Huyền muốn mọi dòng tộc đều phải được đối xử bình đẳng. Chính vì thế, Thương Huyền đã nhận được sự ủng hộ từ các gia tộc lớn ở Trung Nguyên. Lý tưởng, tham vọng của Thương Huyền cũng là những gì mà Tây Viêm vương hiện tại mong muốn. Nhận thấy Thương Huyền vừa quyết đoán, vừa nhân hậu nên Tây Viêm vương đã quyết định truyền ngôi báu lại cho cháu trai này.

Chưa lên sóng, Trường Tương Tư phần 2 đã 'oanh tạc' Tencent với thành tích cực khủng: Cư dân mạng chờ đợi ngày 'phá kén' - Ảnh 3

Dù chưa lên sóng, song không thể phủ nhận sức nóng mà bộ phim này mang lại. Một tháng sau khi nền tảng chiếu Tencent mở phần đặt xem trước cho phần 2, tính đến ngày 25/10, dự án này đã chính thức đạt cột mốc hơn 2 triệu lượt đặt xem trước. Ước tính, Trường Tương Tư 2 chỉ mất đúng một tuần để tăng từ 1.5 triệu lên hơn 2 triệu.

Chưa lên sóng, Trường Tương Tư phần 2 đã 'oanh tạc' Tencent với thành tích cực khủng: Cư dân mạng chờ đợi ngày 'phá kén' - Ảnh 4

Ở thời điểm hiện tại, Trường Tương Tư không chỉ là một trong những tác phẩm được công nhận bạo khoản của năm 2023, mà dàn diễn viên chính, đặc biệt là Dương Tử cũng trở nên nổi tiếng hơn hẳn. Nàng Tiểu Yêu đứng vững ở vị trí top đầu hoa 90. Hai nam diễn viên là  Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi cũng được dân tình săn đón hết mình, sự nghiệp ngày càng khởi sắc. 

Dương Tử và dàn cast Trường Tương Tư khiến dân tình bức xúc trong buổi concert, nhờ Đàn Kiện Thứ cứu vớt lại một bàn thua trông thấy

Dương Tử và dàn cast Trường Tương Tư khiến dân tình bức xúc trong buổi concert, nhờ Đàn Kiện Thứ cứu vớt lại một bàn thua trông thấy

Vừa qua, buổi lễ mừng công của dự án Trường Tương Tư phần 1 đã chính thức diễn ra nhưng lại khiến dân tình bức xúc. Nhờ Đàn Kiện Thứ cứu vớt lại một bàn thua trông thấy.

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