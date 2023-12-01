Tinh Quang Đại Thưởng 2023: Nhiều nghệ sĩ xác nhận tham gia, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chuẩn bị 'chạm mặt' nhau

Sao quốc tế 01/12/2023 13:47

Dàn khách mời tham dự sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng đang dần dần được hé lộ.

Sự kiện thường niên Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent năm nay sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tại Macao. Hiện tại nhiều tài khoản nhóm fan chính thức đã lên tính xác nhận nghệ sỹ đình đám nhà mình sẽ tới tham dự sự kiện này như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Điền Hi Vi, Phạm Thừa Thừa, Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Tịnh Nghi, Trương Nhược Quân, Trương Vãn, Tống Thiến, Đường Yên, Hứa Khải, Hồ Ca, Hồ Nhất Thiên,...

Tinh Quang Đại Thưởng 2023: Nhiều nghệ sĩ xác nhận tham gia, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chuẩn bị 'chạm mặt' nhau - Ảnh 1
Sự kiện thường niên Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent năm nay sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tại Macao. 
Tinh Quang Đại Thưởng 2023: Nhiều nghệ sĩ xác nhận tham gia, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chuẩn bị 'chạm mặt' nhau - Ảnh 2
Hiện tại nhiều tài khoản nhóm fan chính thức đã lên tính xác nhận nghệ sỹ đình đám nhà mình sẽ tới tham dự sự kiện

Đặc biệt, thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng sẽ có sự xuất hiện của những sao vốn đã ngấm ngầm cạnh tranh nhau từ lâu, điển hình là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Là hai cái tên hot rầm rộ khi có tài nguyên phim ổn định, giá trị thương mại cao cũng như lượng fan hùng hậu. Chính vì vậy, cả hai thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh. Được biết dạo gần đây cả hai liên tục cùng xuất hiện tại các sự kiện thời trang, trao giải lớn nhỏ và trở thành tâm điểm bàn tán của netizen như Đêm hội Weibo, Paris Fashion Week,... 

Tinh Quang Đại Thưởng 2023: Nhiều nghệ sĩ xác nhận tham gia, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chuẩn bị 'chạm mặt' nhau - Ảnh 3
Thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng sẽ có sự xuất hiện của những sao vốn đã ngấm ngầm cạnh tranh nhau từ lâu, điển hình là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tinh Quang Đại Thưởng 2023: Nhiều nghệ sĩ xác nhận tham gia, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chuẩn bị 'chạm mặt' nhau - Ảnh 4
Cả hai thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh.

 

Tinh Quang Đại Thưởng là sự kiện hoành tráng, lớn nhất năm do Tencent tổ chức, quy tụ dàn sao đình đám bậc nhất trong giới giải trí Hoa Ngữ. Mỗi năm một lần, dân tình lại một lần nữa háo hức, mong chờ một mùa Tinh Quang Đại Thưởng để có dịp được 'rửa mắt'. Rất nhiều dân mạng kỳ vọng sự kiện trong năm nay sẽ được tổ chức vô cùng hoành tráng và không phụ lòng của mọi người.

 

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