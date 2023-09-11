Dương Tử đọ sắc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, ghi điểm chỉ nhờ một chi tiết

Sao quốc tế 11/09/2023 13:31

Dân tình đứng ngồi không yên khi chứng kiến màn 'đối đầu' kịch liệt của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Là những tiểu hoa đán hàng đầu, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị khán giả so sánh. Mới đây, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ có màn đối đầu cực gay gắt khiến dân tình chú ý. 

Dương Tử đọ sắc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, ghi điểm chỉ nhờ một chi tiết - Ảnh 1
Là những tiểu hoa đán hàng đầu, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị khán giả so sánh.

Cụ thể, trong một sự kiện mới đây cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều cùng lộ diện. Nhan sắc, tạo hình của cả hai diễn viên 9X đã nhanh chóng được đặt lên bàn cân. Dù sở hữu nhan sắc vạn người mê, thế nhưng thân hình gầy gò của Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây mất điểm, trong khi đó Dương Tử tự tin khoe đôi lưng trần cuốn hút cùng kiểu tạo hình mới và được khen ngợi hết lời.

Dương Tử đọ sắc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, ghi điểm chỉ nhờ một chi tiết - Ảnh 2
 Dù sở hữu nhan sắc vạn người mê, thế nhưng thân hình gầy gò của Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây mất điểm.
Dương Tử đọ sắc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, ghi điểm chỉ nhờ một chi tiết - Ảnh 3

Dương Tử tự tin khoe đôi lưng trần cuốn hút cùng kiểu tạo hình mới và được khen ngợi hết lời.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn có lợi thế về nhan sắc, nhưng những năm gần đây, ngoại hình của cô chỉ đẹp khi ở trên thảm đỏ. Ngoài đời lẫn trên màn ảnh, lối trang điểm khiến ngoại hình nữ ngôi sao xuống sắc rõ ràng hơn.

Dương Tử đọ sắc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, ghi điểm chỉ nhờ một chi tiết - Ảnh 4
Ngoài đời lẫn trên màn ảnh, lối trang điểm khiến ngoại hình nữ ngôi sao xuống sắc rõ ràng hơn.

Kỹ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt có dấu hiệu thụt lùi so với thời điểm mới ra mắt. Điển hình là hai dự án gần đây là Công Tố và An Lạc Truyện không gặt hái được nhiều thành tích như mong đợi.

Dương Tử đọ sắc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, ghi điểm chỉ nhờ một chi tiết - Ảnh 5
Kỹ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt có dấu hiệu thụt lùi so với thời điểm mới ra mắt.

Còn về Dương Tử, cô nàng đã có năm 2023 thành công về nhan sắc lẫn sự nghiệp diễn xuất. Vẻ bề ngoài và tạo hình của nữ diễn viên được khen ngợi là lên hương hơn rất nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, Dương Tử có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng trong những năm gần đây, bất kể là phim truyền hình hiện đại hay cổ trang, danh tiếng và sự nổi tiếng đều khá tốt, chẳng hạn như Trầm Hương Như Tiết, Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương và mới đây nhất là Trường Tương Tư.

Dương Tử đọ sắc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, ghi điểm chỉ nhờ một chi tiết - Ảnh 6
Còn về Dương Tử, cô nàng đã có năm 2023 thành công về nhan sắc lẫn sự nghiệp diễn xuất.

Thế nhưng, Dương Tử từng bị chỉ trích bởi tài nguyên thời trang, đã từng bước trở thành mốt. Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có tài nguyên thời trang, nhưng với tư cách là một diễn viên, điều quan trọng hơn là chạm tới trái tim khán giả qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Tử khi diện bộ váy nhung đen ôm dài khoét lưng trong một sự kiện quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, vì điều này đã khiến cô nàng để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng'.

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