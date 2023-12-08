Dung nhan thật của Dương Tử trong ảnh chưa chỉnh sửa, có còn xứng danh 'nữ thần cổ trang'?

Trước đây, ngoại hình của Dương Tử lại không được đánh giá quá cao, nhiều netizen còn mỉa mai cô nhan sắc bình thường nhưng toàn chọn đóng vai mỹ nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhan sắc của Dương Tử lại ngày càng lên hương thấy rõ, nhất là khi quay tư liệu cho sự kiện Thịnh điển GQ. Theo đó, nàng tiểu hoa khiến dân tình mê mệt với nhan sắc cực phẩm, sáng bừng trong mọi khung hình.

Tại thảm đỏ Thịnh Điển GQ, Dương Tử cũng khiến công chúng ngỡ ngàng khi khoe sắc trong chiếc váy đỏ nổi bật. Nhan sắc trong veo xinh đẹp, thần thái hút mắt của nàng tiểu hoa khiến bao người mê mệt. Khán giả nhận xét đây là một trong những tạo hình bùng nổ nhất trong năm 2023 của Dương Tử.

Dương Tử khoe sắc trong chiếc váy đỏ nổi bật.

Đây là một trong những tạo hình bùng nổ nhất trong năm 2023 của Dương Tử.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng sau khi loạt ảnh chưa chỉnh sửa được tung ra. Có thể nói, nhan sắc Dương Tử không còn lung linh như những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Một bộ phận người hâm mộ nàng tiểu hoa bày tỏ dù nhan sắc cô kém cạnh so với những nữ diễn viên khác, như Dương Tử vẫn vô cùng xuất sắc khi có trong tay hàng loạt phim hot sắp ra mắt như Muốn Mãi Yêu, Thừa Hoan Ký, Trường Tương Tư 2.

Nhan sắc Dương Tử không còn lung linh như những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Bên cạnh sự phát triển của mảng phim ảnh, tài nguyên thời trang của cô nàng cũng thăng hạng rõ rệt. Không chỉ thể hiện địa vị 'đỉnh lưu' của bản thân trong lĩnh vực diễn xuất, Dương Tử còn được các nhãn hàng tích cực săn đón.

Tài nguyên thời trang của Dương Tử thăng hạng rõ rệt.

Dương Tử còn được các nhãn hàng tích cực săn đón.

Dương Tử sinh năm 1992, là một nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 1997 nhưng chỉ trong vai trò diễn viên quần chúng. Đến năm 2003, cô được mời đóng vai Đổng Ngạc Phi lúc nhỏ trong Hiếu Trang Bí Sử. Kể từ đó, nữ diễn viên được nhiều đạo diễn để mắt đến nhận được nhiều vai trong các bộ phim nổi tiếng như Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương, Đại Giá Phong Thượng, Long Châu Truyền Kỳ,...