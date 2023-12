Triệu Lộ Tư bị chê một màu trong Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây thất vọng

Thần Ẩn là dự án đánh dấu lần đầu hợp tác của Triệu Lộ Tư và nam diễn viên Vương An Vũ. Sau khoảng thời gian được 'ngâm giấm', bộ phim đã chính thức lên sóng vào ngày 11/12 và nhận được nhiều phản hồi tích cực về nội dung phim cũng như phản ứng hóa học của cặp đôi chính. Tuy nhiên bên cạnh đó, Thần Ẩn cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Về phía nam chính, Vương An Vũ bị cho là có ngoại hình không phù hợp với phim cổ trang. Trước đó, trong phim Trăm Năm Hoà Hợp, Ước Định Một Lời, nam diễn viên có tạo hình đầu đinh được yêu thích nhưng sang đến Thần Ẩn, fan không hài lòng vì kiểu tóc “dìm hàng” nhan sắc.

Một bộ phận khán giả cũng bày tỏ rằng tình tiết phim có phần quê mùa và cũ kỹ, kỹ xảo phim tuy đẹp nhưng không phù hợp cho nhiều tệp người xem. Dù vấp phải nhiều tranh cãi, thế nhưng Thần Ẩn chỉ mới lên sóng một vài tập đầu. Có lẽ vẫn phải đợi một thời gian nữa mới có thể đánh giá chính xác về chất lượng phim.

Được biết, Thần Ẩn là một bộ phim cổ trang Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, là phần về đời hậu nhân của Thượng Cổ và Bạch Quyết (Thiên Cổ Quyết Trần). Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên: Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên, …

Phim có nội dung được xem như là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) và A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai).