Mới lên sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư đã 'có sạn', leo thẳng lên hot search vì lý do không tưởng

Theo thành tích thống kê ngày 12/12, sau một ngày Thần Ẩn phát sóng, phim đã leo thẳng lên top 1 BXH bộ phim nổi tiếng hàng ngày trên Maoyan với chỉ số 9666.22 điểm, vượt mặt nhiều siêu phẩm màn ảnh đang khuấy đảo hiện nay như Nhất Niệm Quan Sơn (Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh), Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc - Trương Lăng Hách), Rất Nhớ Rất Nhớ Anh (Đàn Kiện Thứ - Châu Dã),...

Bộ phim Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ sau một thời gian dài để khán giả chờ đợi đã chính thức lên sóng vào ngày 11/12 mới đây. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn.

Bên cạnh đó, tại bảng Vlinkage (ngày 12/12), nhân vật A Âm do Triệu Lộ Tư đóng chính và bộ phim Thần Ẩn cũng đã vươn lên dẫn đầu bảng chỉ số nhân vật và chỉ số phim chiếu mạng. View Khốc Vân ngày thứ 2 phim chiếu ghi nhận con số 31.33 triệu view (view ngày đầu 11/12 là 15.73 triệu), lọt vào top 3 toàn bảng.

Sau hai ngày phát sóng, Thần Ẩn đã chính thức phá 26.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng chiếu Tencent Video. Trước đó, phim chỉ mất nửa giờ (tính từ lúc bắt đầu phát hành tập 1) để cán mốc 20.000 điểm nhiệt và sau 4 giờ, con số đó đã tăng lên 24.000 điểm.

Tuy nhiên, mới đây, netizen bất ngờ "đào" được "sạn" trong phim. Thậm chí tin tức này còn leo thẳng lên hot search khiến không ai ngờ tới.

Cụ thể, trong 1 cảnh phim, trên nền cát trắng lộ đế giày có chữ Latinh của nhân viên công tác. Thường thì phim cổ trang, tiên hiệp ít nhiều đều sẽ có những lỗi nhỏ trong quá trình xử lý hậu kỳ, nhưng lên hot search do dấu giày hiện đại trên cát như Thần Ẩn thì có lẽ đoàn phim cũng không ngờ tới được.

Thần Ẩn huộc thể loại cổ trang - tình cảm - lãng mạn với 40 tập. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể về chuyện tình giữa A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai) - Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) - con trai của Chân Thần Bạch Quyết - bị phong ấn sức mạnh thần thánh.

Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phong Âm (Phượng hoàng lửa) bị phản vệ hồn bay phách lạc. Để sửa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện và gặp A Âm - một tia linh hồn của Phong Âm.

Sau một tai nạn, Nguyên Khải hôn mê thời gian dài. Khi chàng tỉnh lại thì nàng đã không còn như xưa, trở thành nữ ma đầu bị quỷ giới điều khiển, bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi.

Muốn cứu vớt nàng, cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ, chàng khai thông hỗn độn, đảo ngược luân hồi để mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần nữa. Khi đã trở thành Phổ Yên Thượng Quân, chàng đã lưu lại một linh hồn nhỏ chờ nàng đến một nghìn năm.

Về phần A Âm, nàng trải qua muôn vàn luân hồi chuyển kiếp và giữ ký ức về tất cả tiền kiếp, duy chỉ có liên quan đến duyên phận với Nguyên Khải lại chẳng có một chút ký ức nào.