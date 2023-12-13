Rộ tin Trương Lăng Hách 'chốt đơn' vai diễn của Tiêu Chiến, sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Mới đây, trang mạng xã hội Weibo xuất hiện thông tin phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Nắng Gắt) được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn đã chốt dàn cast chính. Theo đó, Trương Lăng Hách sẽ vào vai Lâm Tự Sâm - vai nam chính từng được đồn đoán sẽ giao cho Tiêu Chiến .

Triệu Lộ Tư được gọi tên vào vai nữ chính của dự án, sánh đôi Trương Lăng Hách.

Theo nguyên tác, nội dung Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Nắng Gắt) kể về câu chuyện của Hi Quang - cô gái có gia đình không vẹn toàn khi người bố “cưu mang” tình cũ và nhận con của bà ấy làm con nuôi để rồi gia đình cô phải vỡ tan. Dù trong lòng vẫn canh cánh về nỗi đau mà mẹ mình phải gánh chịu, nhưng Hi Quang vẫn phải chấp nhận vào làm nhân viên cho công ty của bố. Tại nơi đây, cô đã gặp lại Trang Tự, chàng trai những năm cấp 3 cô từng thầm yêu và Lâm Tự Sâm, vị phó giám đốc đem lòng yêu cô. Trang Tự là chàng trai tài giỏi nhưng lại có hoàn cảnh gia đình không tốt, điều đó dẫn đến việc anh luôn cảm giấy tự ti về bản thân.

Dù Hi Quang lẫn Trang Tự đều cảm nắng đối phương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chàng tự ti còn nàng ngốc nghếch không nhận ra tình cảm sau nhiều lần “thả thính” của chàng nên kết quả là sau khi tốt nghiệp, cả hai đã bỏ lỡ nhau. Liệu sau khi gặp lại Trang Tự và biết được tình cảm sâu đậm của Lâm Tự Sâm, Hi Quang sẽ chọn ai, đó vẫn còn là câu hỏi bị bỏ dỡ và khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.