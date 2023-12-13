Rộ tin Trương Lăng Hách 'chốt đơn' vai diễn của Tiêu Chiến, sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Sao quốc tế 13/12/2023 16:30

Dân tình đang bàn tán rầm rộ về thông tin phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn - Nắng Gắt đã chốt dàn cast chính.

Mới đây, trang mạng xã hội Weibo xuất hiện thông tin phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Nắng Gắt) được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn đã chốt dàn cast chính. Theo đó, Trương Lăng Hách sẽ vào vai Lâm Tự Sâm - vai nam chính từng được đồn đoán sẽ giao cho Tiêu Chiến

Rộ tin Trương Lăng Hách 'chốt đơn' vai diễn của Tiêu Chiến, sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Ảnh 1
Mạng xã hội Weibo xuất hiện thông tin phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Nắng Gắt) được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn đã chốt dàn cast chính. 
Rộ tin Trương Lăng Hách 'chốt đơn' vai diễn của Tiêu Chiến, sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Ảnh 2
Trương Lăng Hách sẽ vào vai Lâm Tự Sâm - vai nam chính từng được đồn đoán sẽ giao cho Tiêu Chiến. 

Ngoài ra, nữ chính huyền thoại của phim - Nhiếp Hi Quang vẫn chưa thể xác định. Cũng theo nguồn tin trên Weibo, Triệu Lộ Tư được gọi tên vào vai nữ chính của dự án, sánh đôi Trương Lăng Hách. 

Rộ tin Trương Lăng Hách 'chốt đơn' vai diễn của Tiêu Chiến, sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Ảnh 3
 Triệu Lộ Tư được gọi tên vào vai nữ chính của dự án, sánh đôi Trương Lăng Hách. 

Theo nguyên tác, nội dung Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Nắng Gắt) kể về câu chuyện của Hi Quang - cô gái có gia đình không vẹn toàn khi người bố “cưu mang” tình cũ và nhận con của bà ấy làm con nuôi để rồi gia đình cô phải vỡ tan. Dù trong lòng vẫn canh cánh về nỗi đau mà mẹ mình phải gánh chịu, nhưng Hi Quang vẫn phải chấp nhận vào làm nhân viên cho công ty của bố. Tại nơi đây, cô đã gặp lại Trang Tự, chàng trai những năm cấp 3 cô từng thầm yêu và Lâm Tự Sâm, vị phó giám đốc đem lòng yêu cô. Trang Tự là chàng trai tài giỏi nhưng lại có hoàn cảnh gia đình không tốt, điều đó dẫn đến việc anh luôn cảm giấy tự ti về bản thân.

Dù Hi Quang lẫn Trang Tự đều cảm nắng đối phương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chàng tự ti còn nàng ngốc nghếch không nhận ra tình cảm sau nhiều lần “thả thính” của chàng nên kết quả là sau khi tốt nghiệp, cả hai đã bỏ lỡ nhau. Liệu sau khi gặp lại Trang Tự và biết được tình cảm sâu đậm của Lâm Tự Sâm, Hi Quang sẽ chọn ai, đó vẫn còn là câu hỏi bị bỏ dỡ và khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.

Được biết, những tác phẩm truyền hình được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn luôn gây được tiếng vang sau lớn, có khi còn giúp diễn viên “một bước thành sao”. Nhắc đến Cố Mạn, không thể không kể đến 4 tựa phim đình đám là Sam Sam Đến Rồi, Bên Nhau Trọn Đời, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. 

Rộ tin Trương Lăng Hách 'chốt đơn' vai diễn của Tiêu Chiến, sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Ảnh 4

Rộ tin Trương Lăng Hách 'chốt đơn' vai diễn của Tiêu Chiến, sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Ảnh 5

Rộ tin Trương Lăng Hách 'chốt đơn' vai diễn của Tiêu Chiến, sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Ảnh 6
Cố Mạn có nhiều tựa phim chuyển thể đình đám.
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