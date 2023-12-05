Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu!

Dân tình hiện tại đang truyền tay nhau tích cực hình ảnh của Trương Lăng Hách ngày bé.

Sau thành công của Vân Chi Vũ, Trương Lăng Hách trở thành cái tên được chú ý nhất nhì dàn tiểu sinh hậu 95. Nam diễn viên thường xuyên được khen ngợi vì chiều cao và nhan sắc ưa nhìn, đây là một lợi thế lớn giúp anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Sau thành công của Vân Chi Vũ, Trương Lăng Hách trở thành cái tên được chú ý nhất nhì dàn tiểu sinh hậu 95. Nam diễn viên thường xuyên được khen ngợi vì chiều cao và nhan sắc ưa nhìn. Gần đây, cư dân mạng còn 'đào' lại bức ảnh thời Trương Lăng Hách 'miệng còn hôi sữa', ai nấy cũng phải trầm trồ vì anh chàng ngày bé quá đáng yêu, chiếc má phúng phính cùng đôi mắt tròn xoe, làn da trắng hồng, nhìn vào chỉ muốn nựng. Có thể dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã rất ra dáng một 'soái ca nhí'.

Ai nấy cũng phải trầm trồ vì anh chàng ngày bé quá đáng yêu. Trương Lăng Hách sinh năm 1997, trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật và nổi như cồn như hiện tại, anh đã từng là một học bá nổi tiếng trong trường. Được biết, Năm 2016, Trương Lăng Hách đỗ đại học Sư phạm Nam Kinh chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau đó anh được một người đại diện chuyên đi tìm gương mặt mới phát hiện và mời chào. Từ đó Trương Lăng Hách bắt đầu nảy sinh hứng thú với diễn xuất và giới giải trí. Trương Lăng Hách đã từng là một học bá nổi tiếng trong trường. Không những thế, có thông tin cho rằng nam diễn viên vào thời điểm thi đại học, điểm môn Toán của anh là 182 điểm, gần đạt điểm tuyệt đối (200 điểm) và cũng từng đoạt giải nhì cuộc thi vật lý cấp tỉnh. Tuy nhiên, mỗi lần được phỏng vấn về về hình ảnh học sinh giỏi, anh lại rất khiêm tốn, từ chối nhận danh xưng này.

Có thông tin cho rằng nam diễn viên vào thời điểm thi đại học, điểm môn Toán của anh là 182 điểm Với lối diễn chân thật cùng lợi thế nhan sắc, Trương Lăng Hách đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong thế giới giải trí Hoa ngữ. Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí hơn 4 năm nhưng kho tàng phim của nam diễn viên đã vượt mặt nhiều diễn viên đàn anh. Những bộ phim đánh dấu tên tuổi của Trương Lăng Hách có thể kể đến như Khoảnh Khắc Rung Động, Tôi Và Thời Niên Thiếu Của Tôi, Bách Luyện Thành Cương, Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng,... Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí hơn 4 năm nhưng kho tàng phim của nam diễn viên đã vượt mặt nhiều diễn viên đàn anh.

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa La Vân Hi từng đóng cặp với Bạch Lộc trong trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhưng sau chia tay, cả 2 chính thức “đối đầu” trong 2 dự án phim Hoa ngữ lên sóng cùng thời điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-ngay-be-cua-truong-lang-hach-gay-sot-bong-dang-soai-ca-tuong-lai-la-ay-chu-au-635324.html