Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu!

Sao quốc tế 05/12/2023 08:58

Dân tình hiện tại đang truyền tay nhau tích cực hình ảnh của Trương Lăng Hách ngày bé.

Sau thành công của Vân Chi Vũ, Trương Lăng Hách trở thành cái tên được chú ý nhất nhì dàn tiểu sinh hậu 95. Nam diễn viên thường xuyên được khen ngợi vì chiều cao và nhan sắc ưa nhìn, đây là một lợi thế lớn giúp anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu! - Ảnh 1
Sau thành công của Vân Chi Vũ, Trương Lăng Hách trở thành cái tên được chú ý nhất nhì dàn tiểu sinh hậu 95.
Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu! - Ảnh 2
Nam diễn viên thường xuyên được khen ngợi vì chiều cao và nhan sắc ưa nhìn.

Gần đây, cư dân mạng còn 'đào' lại bức ảnh thời Trương Lăng Hách 'miệng còn hôi sữa', ai nấy cũng phải trầm trồ vì anh chàng ngày bé quá đáng yêu, chiếc má phúng phính cùng đôi mắt tròn xoe, làn da trắng hồng, nhìn vào chỉ muốn nựng. Có thể dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã rất ra dáng một 'soái ca nhí'.

Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu! - Ảnh 3
Ai nấy cũng phải trầm trồ vì anh chàng ngày bé quá đáng yêu.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật và nổi như cồn như hiện tại, anh đã từng là một học bá nổi tiếng trong trường. Được biết, Năm 2016, Trương Lăng Hách đỗ đại học Sư phạm Nam Kinh chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau đó anh được một người đại diện chuyên đi tìm gương mặt mới phát hiện và mời chào. Từ đó Trương Lăng Hách bắt đầu nảy sinh hứng thú với diễn xuất và giới giải trí.Profile Trương Lăng Hách và những bộ phim từng đóng - BlogAnChoi. Profile Trương Lăng Hách có gì nổi bật? Những bộ phim tạo nên tên tuổi và năng lực diễn xuất của Trương Lăng Hách. - BlogAnChoi. Năm 2016 Trương Lăng Hách đỗ đại học Sư phạm Nam Kinh chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau đó anh được một người đại diện chuyên đi tìm gương mặt mới phát hiện và mời chào. Từ đó Trương Lăng Hách bắt đầu nảy sinh hứng thú với diễn xuất và giới giải trí. https://bloganchoi.com/profile-truong-lang-hach-va-nhung-bo-phim-tung-dong/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Profile Trương Lăng Hách và những bộ phim từng đóng - BlogAnChoi. Profile Trương Lăng Hách có gì nổi bật? Những bộ phim tạo nên tên tuổi và năng lực diễn xuất của Trương Lăng Hách. - BlogAnChoi. Năm 2016 Trương Lăng Hách đỗ đại học Sư phạm Nam Kinh chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau đó anh được một người đại diện chuyên đi tìm gương mặt mới phát hiện và mời chào. Từ đó Trương Lăng Hách bắt đầu nảy sinh hứng thú với diễn xuất và giới giải trí. https://bloganchoi.com/profile-truong-lang-hach-va-nhung-bo-phim-tung-dong/

Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu! - Ảnh 6
Trương Lăng Hách đã từng là một học bá nổi tiếng trong trường. 

Không những thế, có thông tin cho rằng nam diễn viên vào thời điểm thi đại học, điểm môn Toán của anh là 182 điểm, gần đạt điểm tuyệt đối (200 điểm) và cũng từng đoạt giải nhì cuộc thi vật lý cấp tỉnh. Tuy nhiên, mỗi lần được phỏng vấn về về hình ảnh học sinh giỏi, anh lại rất khiêm tốn, từ chối nhận danh xưng này. 

Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu! - Ảnh 7
Có thông tin cho rằng nam diễn viên vào thời điểm thi đại học, điểm môn Toán của anh là 182 điểm

Với lối diễn chân thật cùng lợi thế nhan sắc, Trương Lăng Hách đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong thế giới giải trí Hoa ngữ. Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí hơn 4 năm nhưng kho tàng phim của nam diễn viên đã vượt mặt nhiều diễn viên đàn anh. Những bộ phim đánh dấu tên tuổi của Trương Lăng Hách có thể kể đến như Khoảnh Khắc Rung ĐộngTôi Và Thời Niên Thiếu Của TôiBách Luyện Thành CươngThương Lan QuyếtVân Chi VũNinh An Như Mộng,...

Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu! - Ảnh 8
Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí hơn 4 năm nhưng kho tàng phim của nam diễn viên đã vượt mặt nhiều diễn viên đàn anh.
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