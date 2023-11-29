Để mất vai chính trong Ninh An Như Mộng vào tay Trương Lăng Hách, ‘nam thần cổ trang’ 2002 lại được yêu thích, khiến hàng triệu khán giả thương nhớ

Sao quốc tế 29/11/2023 15:50

Trước đó truyền thông Trung Quốc đưa tin, ban đầu Vương Tinh Việt vốn dĩ không được chọn vào vai Trương Già. Anh được nhà sản xuất ưu ái nhắm vào vai chính, nhưng đến phút cuối đã có sự thay đổi.

 

Kể từ khi lên sóng, Ninh An Như Mộng đã nhanh chóng trở thành "bom tấn" cổ trang mới trong dịp cuối năm 2023. Bộ phim đánh dấu mốc người đặt xem trước kỷ lục của iQIYI được xem là "cú chốt hạ" một năm tương đối bùng nổ của Bạch Lộc, cũng như thời điểm mà Trương Lăng Hách thật sự được quan tâm sau thời gian dài không có phim chiếu. Ấy vậy mà, khán giả lai đổ dồn sự chú ý cho một nhân vật bất ngờ khác chứ không phải nam nữ chính mà là Trương Già của Vương Tinh Việt.

Để mất vai chính trong Ninh An Như Mộng vào tay Trương Lăng Hách, ‘nam thần cổ trang’ 2002 lại được yêu thích, khiến hàng triệu khán giả thương nhớ - Ảnh 1
Trương Già của Vương Tinh Việt trong Ninh An Như Mộng được khán giả yêu thích. 

Trước đó truyền thông Trung Quốc đưa tin, ban đầu Vương Tinh Việt vốn dĩ không được chọn vào vai Trương Già. Anh được nhà sản xuất ưu ái nhắm vào vai chính. Bởi trước đó nhà sản xuất đã từng hợp tác với Vương Tinh Việt ở bộ phim Lần đầu yêu anh và thấy diễn xuất của nam diễn viên trẻ rất tốt. Tuy nhiên chính Vu Chính đã kiến nghị để Vương Tinh Việt đóng vai Trương Già vì anh rất thích nhân vật này trong nguyên tác Khôn Ninh và may mắn khi kiến nghị được chấp thuận.

Để mất vai chính trong Ninh An Như Mộng vào tay Trương Lăng Hách, ‘nam thần cổ trang’ 2002 lại được yêu thích, khiến hàng triệu khán giả thương nhớ - Ảnh 2
Vương Tinh Việt được nhà sản xuất chọn vào vai chính nhưng đạo diễn Vu Chính đã kiến nghị để nam diễn viên 2002 vào vai Trương Già.  

Trước thông tin này, khán giả đều đồng loạt cho rằng sự lựa chọn của Vu Chính là hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ, ở thời điểm hiện tại, vai Trương Già đang là nhân vật nhận được sự quan tâm lớn nhất từ khán giả. Dù không lên hình nhiều nhưng Trương Già được cho là "bạch nguyệt quang" của nữ chính, từ tính cách đến ngoại hình đều vô cùng hoàn mỹ.

Nhân vật này đã khiến Vương Tinh Việt được khán giả quan tâm và yêu thương nhiều hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nhiều bình luận rằng nét diễn của Vương Tinh Việt cũng vô cùng phù hợp với nhân vật Trương Già. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh lại mang đến một Trương Già trưởng thành, từng trải, ấm áp.

Để mất vai chính trong Ninh An Như Mộng vào tay Trương Lăng Hách, ‘nam thần cổ trang’ 2002 lại được yêu thích, khiến hàng triệu khán giả thương nhớ - Ảnh 3
Trương Già được cho là "bạch nguyệt quang" của nữ chính, từ tính cách đến ngoại hình đều vô cùng hoàn mỹ.

Không những vậy, tại thời điểm phim mới ra mắt trong BXH các nhân vật hot nhất trên MXH Weibo, cái tên Trương Già do nam diễn viên Vương Tinh Việt đảm nhận gây bất ngờ khi đứng ở hạng 1. Chàng nam phụ của Ninh An Như Mộng vượt qua nhiều cái tên hot khác như Thời Yến (Vương Hạc Đệ), Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) của Dĩ Ái Vi Doanh, hay thậm chí nam chính Tạ Nguy của Trương Lăng Hách.

Hiện tại, khi bộ phim đã đến hồi kết, ngôi sao sinh năm 2002 được khen ngợi có diễn xuất duyên dáng, tự nhiên, tư thế chuẩn mực, giọng thoại tốt hơn nam chính Trương Lăng Hách. Cả hai đóng vai đối đầu nhau, nên có nhiều cảnh để người xem so sánh. Thậm chí, trong nhiều bảng thống kê chỉ số truyền thông, lượng fan, Vương Tinh Việt còn vượt qua Trương Lăng Hách. Điều này cho thấy sự công nhận của người xem với màn thể hiện của Vương Tinh Việt

Để mất vai chính trong Ninh An Như Mộng vào tay Trương Lăng Hách, ‘nam thần cổ trang’ 2002 lại được yêu thích, khiến hàng triệu khán giả thương nhớ - Ảnh 4
Ngôi sao sinh năm 2002 được khen ngợi có diễn xuất duyên dáng, tự nhiên tốt hơn nam chính Trương Lăng Hách. 

Trong phim, nam chính Trương Lăng Hách bị đánh giá không hiểu nhân vật, thể hiện vai Tạ Nguy sai lầm, biểu cảm độc ác nhỏ nhen như kẻ phản diện, Trương Già của Vương Tinh Việt lại được yêu mến nhờ sự chính trực, dịu dàng. Trương Già là người mà nữ chính Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) đem lòng cảm mến đầu tiên, nhưng cả hai không thể đến được với nhau, do đó càng khiến khán giả xót thương cho chuyện tình dang dở của họ

Để mất vai chính trong Ninh An Như Mộng vào tay Trương Lăng Hách, ‘nam thần cổ trang’ 2002 lại được yêu thích, khiến hàng triệu khán giả thương nhớ - Ảnh 5
Vương Tinh Việt cũng được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt nhất trong dàn "gà cưng" của Vu Chính.

Vương Tinh Việt cao 1,84 m, có ngoại hình sáng, khí chất nổi bật, được nhận xét là hợp với tạo hình cổ trang, đem lại cảm giác văn nhân mặc khách thời xưa. Vương Tinh Việt cũng được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt nhất trong dàn "gà cưng" của Vu Chính. Sắp tới, khán giả gặp lại Vương Tinh Việt trong các dự án như Mặc Vũ Vân Gian, Ám Ảnh Trinh Thám, Giữa Cơn Bão Tuyết.

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