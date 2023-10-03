Nhậm Gia Luân đã làm một việc trong Lưu Thủy Điều Điều khiến dân tình nhớ đến Châu Sinh Như Cố

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Nhậm Gia Luân trên phim trường Lưu Thủy Điều Điều. Theo đó, anh chàng gây chú ý khi mặc trường bào màu trắng, điểm họa tiết đỏ cùng khoác áo choàng đỏ vô cùng nổi bật khiến dân tình không khỏi mê mẩn với nhan sắc cổ trang của anh chàng.

Đáng chú ý, trang phục trắng với cổ áo viền đỏ của Nhậm Gia Luân khiến dân tình nhớ đến nhân vật Châu Sinh Thần do anh chàng thủ vai, từng làm ‘tan nát’ bao con tim khán giả trong Châu Sinh Như Cố. Theo đó, trong Châu Sinh Như Cố, ở phân đoạn Châu Sinh Thần chứng kiến người mình yêu là Thời Nghi (Bạch Lộc) chuẩn bị trở thành thái tử phi, anh đã mặc trang phục màu trắng, cổ áo viền đỏ được giấu vào bên trong như bày tỏ mong muốn cũng được mặc hỷ phục cùng người mình yêu nhưng không thành.

Sau thành công của Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, tên tuổi Nhậm Gia Luân đã được thăng hạng và có chỗ đứng trong lòng khán giả. Tuy nhiên, thời gian gần đây, danh tiếng và sức ảnh hưởng của anh có chiều hướng tụt giảm đáng kể. Bộ phim mới ra mắt gần đây là Mộ Sắc Tâm Ước mà anh đóng chính cùng Angelababy không được khán giả chú ý, hoàn toàn lọt thỏm giữa một rừng phim hấp dẫn lên sóng cùng thời điểm.

Không những thế, dự án Vô Ưu Độ sắp lên sóng được kì vọng gỡ gạc lại tên tuổi của Nhậm Gia Luân lại vướng vào cảnh ‘đắp chiếu’ do drama của nữ chính. Theo đó, sự việc nữ chính Tống Tổ Nhi trốn thuế, lập công ty ‘ma’ vào cuối tháng 8 đã khiến sự nghiệp của cô bị hủy hoại, kéo theo hàng loạt dự án phim hot phải chịu cảnh "chôn vùi", trong số đó có Vô Ưu Độ.

Chính vì thế, nhiều khán giả đặt hy vọng lần nữa vào dự án Lưu Thủy Điều Điều sẽ ‘cứu rỗi’ tên tuổi của Nhậm Gia Luân sau loạt ‘vận đen’ vừa qua.