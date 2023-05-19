Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận tin vui đầu tiên trước thềm An Ninh Như Mộng lên sóng

Phim mới sắp sửa lên sóng Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khởi sắc.

Có thể nói sau "Trường Nguyệt Tẫn Minh", Bạch Lộc là cái tên được khán giả quan tâm hàng đầu. Dù bộ phim gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức hút của tác phẩm đến từ việc đầu tư nghiêm túc, chỉn chu trong các khung cảnh. Chính vì thế, khi tác phẩm kết thúc, Bạch Lộc tiếp tục có phim lên sóng nhận được sự quan tâm. Bạch Lộc - Trương Lăng Hách có tin vui trước thềm phim lên sóng. Cụ thể, Bạch Lộc sẽ đóng chính trong bộ phim "Ninh An Như Mộng". Điều thú vị là ngay sau khi "Trường Nguyệt Tẫn Minh" kết thúc, "Ninh An Như Mộng" đã có lịch chiếu chính thức vào ngày 18.5 tới.

Poster chính thức của An Ninh Như Mộng. Mới đây, bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã nhận được tin vui lớn. Theo đó, dự án phim này đã cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng iQIYI. Đây là một tín hiệu mừng đối với dự án hợp tác của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Phim chạm mốc 4 triệu lượt xem trước trên nền tảng Iqiyi. Ninh An Như Mộng được nhiều khán giả đánh giá cao hơn hẳn so với Trường Nguyệt Tẫn Minh. Có ý kiến cho rằng dự án cổ trang này của Bạch Lộc có cơ hội bạo rất lớn. Không chỉ có cốt truyện hay, mà Ninh An Như Mộng còn sở hữu dàn diễn viên đẹp với tạo hình bắt mắt. Thế nhưng, dù không bạo dự án cổ trang này được cho là vẫn sẽ giúp Bạch Lộc củng cố địa vị của mình trong dàn tiểu hoa cùng lứa.

Tạo hình của Bạch Lộc trong An Ninh Như Mộng. Bên cạnh những lợi thế, Bạch Lộc cũng gặp không ít áp lực. Như đã nói trên, phim "Ninh An Như Mộng" chỉ toàn sao trẻ. Vậy nên, diễn xuất trong phim cũng dễ gây tranh cãi với khán giả. Thêm nữa, sau "Trường Nguyệt Tẫn Minh", Bạch Lộc bị chê chưa có nhiều tiến bộ về diễn xuất. Chính vì thế, ở "Ninh An Như Mộng", cô sẽ dễ bị đánh giá về diễn xuất, khả năng nhập vai của mình. Khán giả mong đợi Bạch Lộc bùng nổ trong An Ninh Như Mộng. "Ninh An Như Mộng" lên sóng vào thời điểm một số phim cổ trang Hoa ngữ khác đang lên sóng như Hộ tâm, Vân Tương truyện... Vậy nên, "Ninh An Như Mộng" sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các đồng nghiệp như Châu Dã, Trần Hiểu.

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