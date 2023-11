Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận tin vui đầu tiên trước thềm An Ninh Như Mộng lên sóng

Cụ thể, Bạch Lộc sẽ đóng chính trong bộ phim "Ninh An Như Mộng". Điều thú vị là ngay sau khi "Trường Nguyệt Tẫn Minh" kết thúc, "Ninh An Như Mộng" đã có lịch chiếu chính thức vào ngày 18.5 tới.

Poster chính thức của An Ninh Như Mộng.

Mới đây, bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã nhận được tin vui lớn. Theo đó, dự án phim này đã cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng iQIYI. Đây là một tín hiệu mừng đối với dự án hợp tác của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách.

Phim chạm mốc 4 triệu lượt xem trước trên nền tảng Iqiyi.

Ninh An Như Mộng được nhiều khán giả đánh giá cao hơn hẳn so với Trường Nguyệt Tẫn Minh. Có ý kiến cho rằng dự án cổ trang này của Bạch Lộc có cơ hội bạo rất lớn. Không chỉ có cốt truyện hay, mà Ninh An Như Mộng còn sở hữu dàn diễn viên đẹp với tạo hình bắt mắt. Thế nhưng, dù không bạo dự án cổ trang này được cho là vẫn sẽ giúp Bạch Lộc củng cố địa vị của mình trong dàn tiểu hoa cùng lứa.