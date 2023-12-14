Sở hữu nội dung cuốn hút kèm dàn diễn viên toàn trai xinh, gái đẹp, Thần Ẩn ngay từ khi công bố đã luôn lọt top tìm kiếm. Bộ phim đã phá kỷ lục về lượng người đặt xem trước với con số gần 7 triệu lượt (tính đến ngày 10/12), giữ vị trí top 1 trong năm 2023 của Tencent.

Thống kê thành tích ngày 12/12, sau một ngày phát sóng, phim đã leo thẳng lên top 1 BXH bộ phim nổi tiếng hàng ngày trên Maoyan với chỉ số 9666.22 điểm, vượt mặt nhiều siêu phẩm màn ảnh đang khuấy đảo hiện nay như Nhất Niệm Quan Sơn, Ninh An Như Mộng, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh,...

Đây là dự án đầu tư trọng điểm trong năm của nền tảng Tencent. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn. Cụ thể, lên sóng chưa đầy 3 tiếng nhưng Thần Ẩn đã phá mốc hơn 23.000 nhiệt độ trên nền tảng Tencent, có thể nói sức hút mà bộ phim mang lại vô cùng lớn.

Sau một ngày phát sóng, phim đã leo thẳng lên top 1 BXH bộ phim nổi tiếng hàng ngày trên Maoyan với chỉ số 9666.22 điểm.

Tại bảng Vlinkage (ngày 12/12), nhân vật A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai) và bộ phim Thần Ẩn cũng đã vươn lên dẫn đầu bảng chỉ số nhân vật và chỉ số phim chiếu mạng. Bên cạnh đó, view Khốc Vân ngày thứ hai phim chiếu ghi nhận con số 31.33 triệu view (view ngày đầu 11/12 là 15.73 triệu), lọt vào top 3 toàn bảng.

Đáng chú ý nhất là chỉ sau hai ngày phát sóng, Thần Ẩn đã chính thức phá 26.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng chiếu Tencent Video. Những con số ấn tượng này cũng phần nào cho thấy khán giả đang dành cho Thần Ẩn sự quan tâm tương đối lớn.

Thần Ẩn đã chính thức phá 26.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng chiếu Tencent Video sau hai ngày phát sóng.

Được biết, Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể về chuyện tình giữa về A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai) – Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) – con trai của Chân Thần Bạch Quyết bị phong ấn sức mạnh thần thánh.

Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể về chuyện tình giữa về A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai) – Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai).

Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phong Âm (Phượng hoàng lửa) bị phản vệ hồn bay phách lạc. Để sửa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện và gặp A Âm – một tia linh hồn của Phong Âm. Sau một tai nạn, Nguyên Khải hôn mê thời gian dài. Khi chàng tỉnh lại, nàng không còn như xưa, trở thành nữ ma đầu bị quỷ giới điều khiển, bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi.

Muốn cứu vớt nàng, cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ, chàng khai thông hỗn độn, đảo ngược luân hồi, để mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần nữa. Khi đã trở thành Phổ Yên Thượng Quân, chàng đã lưu lại một linh hồn nhỏ chờ nàng đến một nghìn năm. Về phần A Âm, nàng trải qua muôn vàn luân hồi chuyển kiếp và giữ ký ước về tất cả tiền kiếp, duy chỉ có liên quan đến duyên phận với Nguyên Khải lại chẳng có một chút ký ức nào.