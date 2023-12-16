Triệu Lộ Tư được dân tình khen nức nở vì kính nghiệp

Trong đoạn hậu trường của Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả.
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Bộ phim Thần Ẩn với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ sau một thời gian dài để khán giả chờ đợi đã chính thức lên sóng vào ngày 11/12 vừa qua. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn. Đặc biệt, đây là dự án 'tái xuất giang hồ' của Triệu Lộ Tư sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn nên mọi 'nhất cử nhất động' của cô nàng được quan tâm hết mực.
Mới đây diễn viên kịch nói kiêm diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp Lăng Chấn Hách đã có bài chia sẻ về giọng gốc của Triệu Lộ Tư cho vai A Âm trong bộ phim, cụ thể anh nói: "Triệu Lộ Tư đã tự lồng tiếng cho nhân vật của chính mình, kết hợp các giai đoạn khác nhau của trải nghiệm nhân vật, cho khán giả thấy được sự trưởng thành của nhân vật qua từng lời thoại, thật sự tuyệt vời!"
Sau khi đoạn video hậu trường quá trình nữ diễn viên thu âm cho bộ phim này được studio đăng tải. Trong từng thời kỳ trưởng thành. biến hóa, nhân vật trải qua nhiều chuyện phong phú khiến thanh âm dần dần trưởng thành hơn. Triệu Lộ Tư đã nắm rất rõ về tính cách của nhân vật mình đóng qua từng giai đoạn để có thể điều chỉnh cho phù hợp.
Chính thái độ làm việc này của Triệu Lộ Tư đã nhận được cơn mưa lời khen của khán giả. Có thể thấy cô nàng không chỉ tích cực tìm hiểu vai diễn, mà còn dùng chính giọng thật của mình thay vì nhờ tới diễn viên lồng tiếng như một số nghệ sĩ trẻ khác.
Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã sở hữu khuôn mặt tròn bầu bình, đôi mắt to tròn đen láy cùng làn da trắng sáng. Nữ diễn viên đã tạo dựng nên tên tuổi qua hàng loạt bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Tam Thiên Nha Sát, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn,...Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng nàng tiểu hoa đã "bỏ túi" được rất nhiều dự án phim đình đám và tạo nên các dấu ấn đặc biệt qua những vai diễn khác nhau.