Triệu Lộ Tư được dân tình khen nức nở vì kính nghiệp

Bộ phim Thần Ẩn với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ sau một thời gian dài để khán giả chờ đợi đã chính thức lên sóng vào ngày 11/12 vừa qua. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn. Đặc biệt, đây là dự án 'tái xuất giang hồ' của Triệu Lộ Tư sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn nên mọi 'nhất cử nhất động' của cô nàng được quan tâm hết mực.

Mọi 'nhất cử nhất động' của Triệu Lộ Tư được quan tâm hết mực.

Mới đây diễn viên kịch nói kiêm diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp Lăng Chấn Hách đã có bài chia sẻ về giọng gốc của Triệu Lộ Tư cho vai A Âm trong bộ phim, cụ thể anh nói: "Triệu Lộ Tư đã tự lồng tiếng cho nhân vật của chính mình, kết hợp các giai đoạn khác nhau của trải nghiệm nhân vật, cho khán giả thấy được sự trưởng thành của nhân vật qua từng lời thoại, thật sự tuyệt vời!"