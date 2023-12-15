Dù xinh đẹp ở sự kiện mới, nhưng ai nấy đều 'tiếc hùi hụi' cho mái tóc của Triệu Lộ Tư vì điều này

Tuy nhiên, không ít người lại bày tỏ sự tiếc nuối khi thấy Triệu Lộ Tư phải cắt đi mái tóc cực đẹp của mình vì công việc.

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đã cùng nhau xuất hiện trong sự kiện tuyên truyền cho bộ phim tiên hiệp ngôn tình Thần Ẩn đang phát sóng. Trong khi Vương An Vũ được khen đẹp trai hơn hình ảnh trong phim, nhan sắc của Triệu Lộ Tư cũng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi.

Từ trước đến nay, cư dân mạng xứ Trung luôn dành những lời có cánh khi nói về mái tóc của Triệu Lộ Tư. "Mỹ nhân trà xanh" sở hữu một suối tóc bồng bềnh, dày mượt, bóng bẩy đáng ghen tị. Thậm chí, trong nhiều lần xuất hiện ở các dự án phim cổ trang, khi hầu hết các nữ diễn viên đều phải sử dụng tóc giả thì duy nhất có Triệu Lộ Tư tự tin tạo kiểu với chính mái tóc thật của mình.

Mái tóc của Triệu Lộ Tư không chỉ dày mà còn mượt mà, bóng bẩy và có độ dày, phồng tự nhiên. Chính vì lẽ đó, dù đôi khi chẳng làm tóc cầu kỳ, chỉ cần để tóc buông xõa là Triệu Lộ Tư đã đủ khiến bao người mê mẩn. Thậm chí, trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt, Triệu Lộ Tư vẫn có thể giữ được mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe đến khó tin.

Bộ phim Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ sau một thời gian dài để khán giả chờ đợi đã chính thức lên sóng vào ngày 11/12 mới đây. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn.

Theo thành tích thống kê ngày 12/12, sau một ngày Thần Ẩn phát sóng, phim đã leo thẳng lên top 1 BXH bộ phim nổi tiếng hàng ngày trên Maoyan với chỉ số 9666.22 điểm, vượt mặt nhiều siêu phẩm màn ảnh đang khuấy đảo hiện nay như Nhất Niệm Quan Sơn (Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh), Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc - Trương Lăng Hách), Rất Nhớ Rất Nhớ Anh (Đàn Kiện Thứ - Châu Dã),...

Bên cạnh đó, tại bảng Vlinkage (ngày 12/12), nhân vật A Âm do Triệu Lộ Tư đóng chính và bộ phim Thần Ẩn cũng đã vươn lên dẫn đầu bảng chỉ số nhân vật và chỉ số phim chiếu mạng. View Khốc Vân ngày thứ 2 phim chiếu ghi nhận con số 31.33 triệu view (view ngày đầu 11/12 là 15.73 triệu), lọt vào top 3 toàn bảng.